Agrigento, lancia il cane della compagna dal balcone e lo uccide

Denunciato per maltrattamento e uccisione di animali.

Questa l'accusa mossa verso un uomo di 79 anni che ha scaraventato dal balcone il cane della compagna.

Il fatto è avvenuto ad Agrigento, in via Mario Rapisardi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'anziano, esasperato dal piccolo meticcio che abbaiava spesso, dopo aver visto che aveva espletato i proprio bisogni sul balcone, ha tirato un calcio con rabbia facendo fare alla bestiolina un volo di 12 metri.

Le forze dell'ordine hanno dovuto chiamare la ditta convenzionata per il recupero del piccolo corpo e ascoltato le persone che li hanno chiamati dopo aver assistito alla barbarie.

L'episodio si è verificato lo scorso venerdì ma la notizia è rimbalzata dai giornali locali a quelli nazionali data la crudeltà di quanto accaduto.

Il reato di maltrattamento di animali, introdotto nel 2004 e inasprito con pene più severe nel 2010, punisce “chiunque cagioni delle lesioni o sevizie ad un animale”. La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che, affinché il reato sia consumato, non è necessario che vi siano delle lesioni fisiche, poiché è sufficiente che l’animale si trovi in una condizione di sofferenza. La disposizione si pone come obbiettivo quello di tutelare gli animali in quanto esseri viventi, e non in quanto proprietà, capaci di percepire dolore.