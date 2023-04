Landini: "Folle tagliare il reddito di cittadinanza. Convocare il Cdm è un atto di arroganza"

“Noi agli incontri ci andiamo. È chiaro che essere convocati la domenica sera per un provvedimento che hanno già deciso e che faranno il lunedì mattina, non è quello che noi abbiamo chiesto da tempo, dopodiché valuteremo quello che concretamente verrà realizzato”. Il leader della Cgil, Maurizio Landini non nasconde l'irritazione per la convocazione tardiva a Palazzo Chigi sui provvedimenti per il lavoro, che l’esecutivo Meloni si appresta a varare. Lamenta poco margine di trattativa, Landini, per documenti già decisi, appunto. “Noi - ha aggiunto il leader Cgil intervenendo a “Le Parole” su Rai 3 - abbiamo chiesto delle cose molto precise”.

E le elenca, le sue priorità: “C'è un'emergenza salariale, bisogna aumentare i salari in modo molto consistente. Bisogna fare una vera riforma fiscale che colpisca la rendita finanziaria e la rendita immobiliare, che riduca la tassazione sul lavoro dipendente e bisogna contrastare la precarietà, cosa che mi pare il governo non stia facendo” ha aggiunto, sempre con una punta polemica.

Il segretario generale della Cgil inoltre ricorda che nel nostro paese "occorre investire sulla cultura e sulla qualità del lavoro". E ha spiegato: "È uno dei temi fondamentali da affrontare, perché in Italia abbiamo una gran quantità di lavoro sottopagato o in alcuni casi ci si può trovare addirittura nella situazione di dover pagare per poter lavorare. Credo che questa cosa non sia più accettabile". Come non è accettabile che ogni anno dall'Italia “vadano via quasi 120mila giovani che non riescono a realizzarsi”. Poi Landini attacca: “In un momento che crescono le povertà ci sembra folle tagliare il reddito di cittadinanza”.

Landini poi annuncia che oltre all'appuntamento del 1 maggio, i sindacati hanno organizzato altre tre grandi manifestazioni che si terranno a Bologna il 6, a Milano il 13 e a Napoli il 20, manifestazioni che “vogliono mettere al centro la necessità di un cambiamento delle politiche economiche e sociali”.