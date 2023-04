Lavanda dei piedi, il Papa torna dopo dieci anni nel carcere minorile di Casal del Marmo

Nel Giovedì Santo Papa Francesco ha tenuto la sua omelia della Messa in Coena Domini nel carcere di minorile di Casal del Marmo. "Farò il gesto di lavare i piedi, ma non è una cosa folklorica. Spero di cavarmela. Quanta gente senza lavoro che lavorano e pagano la metà. Ognuno di noi può scivolare, questo ci dà la dignità di essere peccatori. Gesù ci vuole così".

Il Papa è tornato dopo dieci anni nel carcere minorile di Casal del Marmo. "Gli schiavi lavano i piedi - ha detto ancora il Papa - lavare i piedi era un lavoro da schiavo. Il gesto di Gesù è servito per far capire che è morto da schiavo. Se ascoltassimo il gesto di Gesù sarebbe bello perché ci aiuteremmo uno con l'altro. Gesù con questa celebrazione vuole insegnarci la nobiltà del cuore. Gesù sa ciò che abbiamo dentro e ci ama così come siamo, non si spaventa delle nostre debolezze, vuole accompagnarci prenderci per mano".

I dodici giovani detenuti che hanno preso parte al rito sono dieci ragazzi (dei quali 5 maggiorenni e 5 minorenni) e due ragazze (una maggiorenne e una minorenne). Tra loro due ragazzi di origine sinti, un ragazzo croato, un ragazzo musulmano del Senegal, un ragazzo rumeno e uno russo.

Dopo aver lavato i piedi dei ragazzi e delle ragazze il Papa ha baciato i piedi ai giovani, ha sorriso e stretto le loro mani. A fine gesto, prima di tornare sull'altare, il Papa si è intrattenuto parlare con alcuni giovani. Le celebrazione in Coena Domini continua. E' il secondo atto del Giovedì Santo dopo la Messa del Crisma di questa mattina .

Direttrice Casal del Marmo: “Dal Papa una meravigliosa poesia”

"La ringrazio a nome di tutti per questa meravigliosa poesia che ci ha dato". Così Maria Teresa Iuliano, direttrice del carcere minorile di Casal del Marmo, rivolgendosi a Papa Francesco in conclusione della Messa in Coena Domini. "Lei disarma - ha detto ancora - per la sua immensa dolcezza che ci riconduce all'essenziale. Il dono che ci ha fatto ci indica la strada quotidiana, di andare sempre tutti insieme".