Lavoro, Landini: "La nostra non è una semplice protesta. Ad aprile si andrà verso la mobilitazione"

"Quella di oggi non è una semplice protesta, ma è una rivendicazione per cambiare linea e per realizzare quegli obiettivi che servono per le riforme del nostro Paese. Credo che ci sia bisogno di avviare una grandissima campagna di assemblee di confronto in tutti luoghi di lavoro e penso che il mese di aprile debba essere il mese in cui si attiva questo percorso verso la mobilitazione ".

Il segretario della Cgil, intervistato su Radio 1 Rai, ha affermato che "le relazioni con questo governo sono nettamente peggiorate da quando ha preso una serie di decisioni senza alcun confronto con il sindacato".

Nel corso dell'intervista Landini ha ricordato che "la delega fiscale presentata in Parlamento non è stata assolutamente discussa con il sindacato". "Siamo di fronte a una logica che colpisce quelli che stanno peggio. In un Paese con 5 milioni di unità abitative che dovrebbero essere messe a norma per risparmiare, che sono case per gente che non ha grandi redditi -ha spiegato Landini- il governo "si muove invece aiutando chi ha tanti redditi". E lo stesso "è stato fatto sul reddito di cittadinanza. Ad oggi -ha concluso- non ci sono tavoli sindacali che affrontano questi problemi".