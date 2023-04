Lavrov: "Gli Usa vogliono imporre il loro ordine mondiale". Guterres: "Invasione viola la carta Onu"

Al Palazzo di Vetro di New York, sede delle Nazioni Unite, è iniziata la riunione del Consiglio di sicurezza, il primo sotto la presidenza di turno del ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres , ha detto in apertura di seduta che "l'invasione russa dell'Ucraina, in violazione della Carta Onu e del diritto internazionale, sta causando enormi sofferenze e devastazioni al paese e al popolo. Il sistema multilaterale è sottoposto alla tensione maggiore dalla creazione dell'Onu. Le tensioni tra le maggiori potenze sono ai massimi storici, e così sono i rischi di conflitto. Queste sfide globali possono essere risolte solo con il rispetto del diritto internazionale".

"Gli Stati Uniti intraprendono la strada della distruzione della globalizzazione", ha invece accusato Sergei Lavrov. “Gli Usa stanno cercando di minare il multilateralismo nella regione dell'Asia-Pacifico”, imponendo il loro ordine del mondo vanno contro la Carta delle Nazioni Unite. L'invasione americana dell'Iraq è stata una flagrante violazione della Carta Onu, così come quella della Libia e di repubbliche ex sovietiche (gli Stati Uniti non hanno mai invaso repubbliche ex sovietiche, ndr)".

"Chiamiamo le cose con il loro nome: nessuno dà il diritto alla minoranza occidentale di parlare a nome di tutta l'umanità", ha proseguito, “bisogna comportarsi in modo decente e rispettare tutti i membri della comunità internazionale”, ma gli Stati Uniti, "nel disperato tentativo di affermare il proprio dominio attraverso la punizione dei disobbedienti sono arrivati a distruggere la globalizzazione, che per molti anni è stata presentata come il bene supremo di tutta l'umanità, al servizio del sistema multilaterale dell'economia mondiale ".

Rispetto alla "operazione militare speciale", come ancora viene definita dal Cremlino, ha affermato che serve a "sradicare le minacce alla nostra sicurezza". Quindi ha accusato il regime di Kiev di introdurre "pratiche naziste" in Ucraina e di distruggere le tradizioni religiose.

Ue: assurdo che Mosca si presenti come difensore dei valori Onu

"Organizzando questa riunione del Consiglio di Sicurezza, la Russia sta cercando di presentarsi come difensore della Carta Onu e del multilateralismo. Niente può essere più lontano dalla verità. È cinico, sappiamo tutti che mentre la Russia distrugge noi costruiamo. Mentre loro violano, noi proteggiamo. La Carta dell'Onu, l'Assemblea generale dell'Onu, la Cig, la Cpi, ovunque si guardi la Russia è disprezzata". Così l'ambasciatore Ue all'Onu Olof Skoog, a nome dei Paesi membri, tra cui l'Italia, prima dell'incontro presieduto da Lavrov.

“Il 23 febbraio l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito la richiesta alla Russia di ritirare tutte le forze militari dal territorio dell'Ucraina in modo immediato, completo e senza condizioni”, ha proseguito Skoog, "il popolo ucraino ha pagato il prezzo più alto, ma l'impatto dannoso sulla Russia per la sua aggressione è avvertito in tutto il mondo".