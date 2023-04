Le borse accelerano, rendimento dei Btp in calo. Lazio in calo dopo l'inchiesta sulle plusvalenze

Ultima seduta prima della pausa pasquale per i mercati. Borse positive e in miglioramento: a Milano +0,96% per cento per l'indice Ftse Mib, dopo il -0,59% di ieri. Torna sopra i 27mila punti, sostanzialmente sui livelli della chiusura di venerdì scorso. Oggi il dato più atteso sarà sulle nuove richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti, alle 14.30. Ieri i dati sulla variazione dell'occupazione sono stati in calo e sotto le attese, secondo le stime dell'agenzia Adp. Notizia per i mercati solo in parte negativa, perché la banca centrale americana potrebbe rallentare i rialzi dei tassi. Queste aspettative hanno fatto scendere i rendimenti dei titoli di Stato, sia negli Stati Uniti che in Europa. Il rendimento del Btp italiano decennale è al 4,00%, -7 punti base, mentre nell'ultimo mese il calo è di poco meno di 60 punti base.

L'oro si stabilizza ma rimane sopra i 2mila dollari all'oncia. Wall Street ieri ha visto l'indice Dow Jones in lieve salita, giù invece il Nasdaq dei titoli tecnologici. I future sugli indici americani anticipano che la tendenza dovrebbe continuare anche oggi.

A Piazza Affari miglior titolo Enel, +3,25%, sale assieme al settore delle utilities per la prospettiva del rallentamento dei rialzi dei tassi. Bene anche Leonardo (+2,87%), che ha annunciato un accordo con Siemens per la cybersicurezza in campo industriale. Maggiori ribassi invece per Moncler (-2,05%) e Interpump (-1,06%). In evidenza il titolo della squadra di Serie A S.S. Lazio. Questo per una inchiesta sulle plusvalenze delle procure di Roma e Tivoli; l’indagine che coinvolge oltre alla Lazio anche l'AS Roma e la Salernitana.

Nella notte prevalentemente negativi i mercati asiatici. Hanno però recuperato quelli cinesi perché l'indice Pmi sui direttori acquisti nei servizi in Cina ha avuto un'accelerazione che non si vedeva dalla fine del 2020: è salito dai 55,0 punti di febbraio ai 57,8 di marzo. Sopra quota 50 l'indice segnala un'espansione dell'economia.