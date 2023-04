Le guerre nel mondo nella Via Crucis del Papa questa sera al Colosseo

Non si ferma Papa Francesco nonostante il ricovero dei giorni scorsi: questa sera presiederà la via Crucis al Colosseo . Dopo il ricovero per una bronchite all’ospedale Gemelli e il dolore al ginocchio che lo costringe a muoversi con la sedia a rotelle Bergoglio presiederà comunque i riti pasquali, a partire dalla Messa della Passione in San Pietro.

Un grande sforzo per Francesco che vuole essere la voce di umiltà, di speranza e di redenzione. Parole mai così attuali. Sono 14 le stazioni, la cerimonia durerà circa un’ora e venti minuti e si concluderà al Tempio di Venere al Palatino.

Al centro della Via Crucis del Papa di questa sera saranno le guerre nel mondo e la forte richiesta di pace che si terrà al Colosseo. Secondo quanto si apprende, dovrebbero essere i rifugiati di vari Paesi in guerra a portare la croce da una stazione all'altra: dall'Ucraina alla Nigeria, dall'Iraq al Sud Sudan, dalla Siria alla Repubblica Democratica del Congo. Sono le vittime di quella "terza guerra mondiale a pezzi" di cui parla il Papa in ogni occasione.

Nelle stazioni - le cui meditazioni dovrebbero essere rese note dalla Santa Sede in giornata - si potrebbe fare cenno anche alla sofferenza dei cristiani in alcune aree del mondo, come in Medio Oriente, o alle tensioni che stanno riemergendo in alcune aree, come nei Balcani.

Imponenti le misure di sicurezza e strade chiuse a Roma. Ufficializzati i piani per gli ingressi e le vie d'accesso all'area delle celebrazioni, suddivisa in più settori con diversi varchi. La viabilità sarà modificata nelle prossime ore.