Lecce-Sampdoria, lo scontro salvezza finisce 1-1

Allo stadio Via del Mare finisce 1-1 con la rete di Ceesay nel primo tempo e quella di Jese' nella ripresa. E' un pari che di fatto non fa comodo a nessuno: la squadra di Baroni torna a smuovere la classifica dopo sei ko di fila, riportandosi a +5 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Stankovic restano ultimi in classifica accorciando giusto di un punticino (-10) sulla zona salvezza. La prima frazione di gioco e' quasi tutta di marca salentina: i giallorossi iniziano ad affacciarsi nei pressi dell'area ospite sin dalle prime battute di gioco, creando diverse occasioni da gol. In particolare al 17', quando Oudin mette in mezzo per Blin, il portiere blucerchiato non trattiene in uscita costringendo Amione a salvare in scivolata, poi Blin ci prova lo stesso trovando la respinta di Ravaglia. Una decina di minuti piu' tardi l'estremo difensore doriano e' ancora protagonista con un grande intervento su Ceesay, che devia a due passi dalla porta una precedente conclusione di Strefezza trovando la strada sbarrata.

(GettyImages) Campionato di calcio Serie A, US Lecce - UC Sampdoria

Vantaggio del Lecce rimandato giusto di qualche minuto: al 31' infatti ci pensa proprio Ceesay ad indovinare un mancino da distanza ravvicinata che fa esplodere il Via del Mare per l'1-0. A ridosso dell'intervallo i giallorossi avrebbero anche la chance per il raddoppio, ma Gallo fallisce davanti al portiere dopo un assist di Ceesay al termine di una ripartenza fulminea. Ad inizio ripresa Stankovic cambia addirittura quattro giocatori tutti insieme per cercare una scossa dai suoi: la Samp tiene molto di piu' il possesso palla, ma fa fatica a trovare spazi in avanti. Tant'e' che al 72' e' ancora il Lecce ad avere una grande occasione per il raddoppio: Hjulmand crossa dopo aver scippato Rincon, nasce una carambola tra Di Francesco e Ravaglia con la palla che sfila poi in corner. Passano pochi istanti e dall'altra parte pareggiano gli ospiti con Jese', che riceve da Gabbiadini e con un tocco sotto fantastico batte Falcone per l'1-1. La gara si accende nel finale, i giallorossi provano a gettarsi nuovamente in avanti vedendosi annullare un gol di Di Francesco per fuorigioco, poi e' Ravaglia a dire di no al neo entrato Colombo. Dall'altra parte invece ci prova Cuisance con un pallonetto da fuori dopo un'uscita sbagliata di Falcone, ma la sua conclusione termina di poco sopra la traversa.

(GettyImages) Campionato di calcio Serie A, US Lecce - UC Sampdoria

Baroni, prestazione Lecce importante, brucia pareggiare così Milano "La squadra ha fatto una prestazione importante, ancora una volta in alcune situazioni bisogna fare meglio. Dobbiamo partire da questo, andiamo avanti, dispiace e brucia tanto per come abbiamo condotto la partita e per quello che abbiamo creato. Però ci sono queste partite e saremo più forti". Così Marco Baroni, allenatore del Lecce. "Abbiamo bisogno di qualità in mezzo, Oudin può fare la mezzala e ci stiamo lavorando. Può essere una soluzione importante per il nostro sistema, sono contento per la prestazione", ha aggiunto il tecnico giallorosso. "Anche oggi non siamo stati fortunati, sul gol della Samp abbiamo perso una palla e siamo stato un po' precipitosi. E' stata una piccola disattenzione che paghiamo a carissimo prezzo. Dispiace, ma certamente sono situazione su cui dobbiamo lavorare e che ci faranno crescere", ha spiegato ancora Baroni. "Questo è un campionato complicato, difficile, in cui bisogna sempre restare nelle prestazioni. Noi non siamo mai stati nelle ultime posizioni, ma capisco che ci sia preoccupazione da parte del nostro pubblico. Ma aldilà di qualche richiamo c'è compattezza", ha concluso Baroni.