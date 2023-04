Lega Serie A: "5 Italiane in semifinale: fatti, non opinioni"

All'indomani del successo delle squadre Italiane nelle tre coppe, la Lega di serie A scrive sul suo account Twitter: "Prima volta in assoluto che 5 squadre italiane raggiungono le semifinali delle maggiori competizioni europee. Fatti, non opinioni". Si tratta di Milan e Inter in Champions, di Juventus e Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference League.



In altre sei occasioni l'Italia era riuscita a qualificare al massimo quattro squadre nelle semifinali delle coppe europee, nella stagione 2002/2003. L'ultima volta con almeno un'italiana in tutte le semifinali delle coppe europee risale alla stagione 1998/1999. L'ultimo derby di coppa tra le due milanesi è di venti anni fa, in una semifinale di Champions.