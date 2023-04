Ligabue, il nuovo singolo "Riderai", e il live sold out ai Magazzini Generali di Milano

Il Liga è tornato, è appena uscito "Riderai" (Warner Music Italy), il nuovo singolo che anticipa l’album di inediti in uscita in autunno.



Scritto da Luciano Ligabue e prodotto insieme a Fabrizio Barbacci, “Riderai” vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto.



Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile.



È online da ora anche il video lyric del brano , con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.

Ligabue ha presentato “Riderai” in anteprima live giovedì sera al Largo Venue di Roma dove ha tenuto il primo dei due concerti esclusivi nei club, annunciati a sorpresa pochi giorni fa e andati sold out in meno di 10 minuti dall’apertura delle prevendite. Venerdì sera è la volta dei Magazzini Generali di Milano.

Ufficio stampa Riderai, Ligabue