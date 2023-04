L'imprenditore Uss ricompare in Russia dopo l'evasione dai domiciliari a Milano

La Procura di Milano indaga sulla fuga di Artem Uss, l'imprenditore 40enne, evaso dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, quasi due settimane fa, il giorno dopo che la Corte d'Appello aveva dato l'ok all'estradizione chiesta dagli Usa. L' uomo è ricomparso in Russia. Senza troppa sorpresa per gli inquirenti già convinti che fosse perlomeno all'estero. L' imprenditore, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, ha affidato all'agenzia di Stato russa Ria Novosti parole che suonano come una beffa in una vicenda che ha tanti lati oscuri. "Sono in Russia! In questi ultimi giorni specialmente difficili persone forti e affidabili mi sono state vicine. Grazie a loro!", ha detto il 40enne, titolare anche di quote societarie in un albergo in Sardegna. E ancora: "La Corte italiana sulla cui imparzialità all'inizio contavo, ha dimostrato la sua chiara faziosità politica. Sfortunatamente, è anche pronta a piegarsi sotto la pressione delle autorità americane".

In realtà, dopo l'arresto a Malpensa il 17 ottobre su mandato dell'autorità di New York, Uss ai primi di dicembre ha ottenuto i domiciliari con braccialetto elettronico in un appartamento affittato per l'occasione, mentre la Procura generale era contraria e il dipartimento di Giustizia americano aveva messo in guardia sul fatto che potesse scappare. Sempre a Basiglio la famiglia Uss per oltre 1,5 milioni di euro ha acquistato una ex cascina (pare che fosse in Italia per questo affare).

In tanti, compresa la sorella, erano autorizzati a fargli visita. Il 21 marzo, dopo cinque mesi, la quinta penale d'appello ha dato il via libera all'estradizione (la difesa domani depositerà ricorso in Cassazione) per due delle quattro accuse contestate dagli americani: frode bancaria e violazione dell'embargo sul petrolio venezuelano. Mancavano le prove, invece, sull'imputazione più delicata: il traffico di materiale militare 'dual use' dagli Usa alla Russia nella prima fase della guerra in Ucraina. Il 22 marzo, verso le 14, il 40enne è uscito di casa, è salito a bordo di un'auto guidata da un complice ed è svanito nel nulla. L' allarme del braccialetto ha suonato, ma quando le forze dell'ordine sono arrivate di lui non c'era traccia.

Ora le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dal procuratore Marcello Viola e dal pm Giovanni Tarzia, proseguono, riscontro dopo riscontro, per ricostruire la fuga che ha permesso all'uomo di arrivare in Russia, passando probabilmente per Slovenia e Serbia e forse grazie a qualche volo. I magistrati milanesi più volte in questi giorni hanno incontrato autorità statunitensi. Le indagini puntano a individuare chi ha gestito quel blitz. "Le missioni diplomatiche russe faranno del loro meglio per proteggere gli interessi di Uss", aveva detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. E la Russia aveva inoltrato ai giudici pure un mandato d'arresto per riaverlo, sulla base di una non meglio precisata accusa di riciclaggio. Ora è stato revocato e "le misure di restrizione" sono state "modificate in restrizioni di viaggio".