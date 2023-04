L’ipotesi di una Fed più morbida spinge le borse

Chiusura positiva per Piazza Affari, che strappa un guadagno dello 0,18% dopo una seduta piuttosto debole. Bene anche Parigi a +0,18% e Francoforte azzera le perdite per poi terminare a +0,03%. Londra invece chiude in territorio negativo a -0,27%. A Milano hanno recuperato terreno i titoli bancari che avevano sofferto di più negli ultimi giorni: Bper +4% e Mps +4,35%. In forte calo invece Stm a -8,72%. Ad influenzare le borse oggi è stato soprattutto il dato del Pil americano, cresciuto meno del previsto (+1,1%): i mercati sembrano scommettere su una Federal Reserve molto più morbida sui tassi fin da subito (la prossima settimana la decisione su un eventuale rialzo). Wall Street procede molto tonica, in particolare il Nasdaq, spinta anche dai buoni risultati trimestrali dei gruppi tech (Meta in testa). L'euro resta forte sul dollaro e si scambia a 1,1020 in attesa delle scelte della Bce del 4 maggio.