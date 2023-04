Deraglia treno merci, Italia divisa in due: treni annullati, ferme per ore tutte le linee nord-sud

Italia divisa in due per il deragliamento in piena notte di un carro merci che, dopo esser uscito fuori dai binari, è andato a colpire un palo della corrente elettrica e ha fatto saltare l'alimentazione della ferrovia a Firenze Castello, un nodo strategico per l'intera rete nazionale. L'incidente non ha causato feriti, ma è finito nel caos l'intero traffico ferroviario italiano, con centinaia di treni che sono stati cancellati, sia quelli dell'Alta velocità sia quelli che utilizzano le linee ordinarie e regionali. Un caos che ha provocato disagi a migliaia di persone e le proteste dei viaggiatori da nord a sud.

La notte di lavoro per le attività di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria, dopo la rimozione del carro deragliato, garantisce la ripresa della circolazione ferroviaria anche sulle linee convenzionali Firenze-Bologna e Firenze-Viareggio già dalle prime luci dell'alba. Ma resta il racconto di una giornata tremenda per treni e passeggeri.

L'incidente è avvenuto attorno alle 2 della notte scorsa, ma un primo ripristino da parte di Rfi è stato possibile verso le 12. E non è bastato. Il ritorno alla normalità è lentissimo. Il guasto alla linea Fs ha mandato in tilt la programmazione poiché anche la riparazione richiede tempo. Per oltre 12 ore i treni Av non hanno dunque potuto transitare tra Firenze e Bologna e solo nel tardo pomeriggio hanno ripreso timidamente a circolare, ma con numeri insufficienti rispetto alla richiesta. Decine di treni sono andati in accumulo nelle stazioni, con ritardi e poi inevitabili cancellazioni da Milano a Roma Termini. Così altrove nel resto d'Italia sulla direttrice per il capoluogo lombardo e anche su quella per Venezia. Fin dall'alba i viaggiatori, fra cui tanti pendolari, sono rimasti bloccati nelle stazioni osservando desolati i tabelloni orari. A flussi bloccati, si sono formate folle sulle banchine di Firenze, Roma, Bologna, Venezia, Milano, Napoli fino alle località minori.

Per i treni regionali e ordinari una situazione infernale. Fs confida di poter ripristinare la linea Firenze-Prato per parte dei convogli regionali nelle prossime ore. In giornata Trenitalia e Italo hanno sospeso temporaneamente sui siti la vendita dei biglietti, una misura adottata per avere a disposizione dei posti per riproteggere i passeggeri che hanno visto cancellati i treni che avevano prenotato e poi rientrata. Così c'è chi ha scelto l'aereo per attraversare l'Italia, soprattutto partendo da Fiumicino, ma c'è chi ha rinunciato a viaggiare e sono attese tantissime richieste di danni, con Trenitalia che ha già fatto sapere che chi ha rinunciato al viaggio avrà il rimborso integrale.