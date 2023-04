L'occupazione frena, a Wall Street indici in calo tiene l'Europa

Avvio in calo per Wall Street dopo i nuovi dati sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti. Sono state 228mila, più delle 200mila attese. Quindi il mercato del lavoro peggiora, come già era emerso ieri dalle stime sull'occupazione a marzo.

Il Dow Jones cede lo 0,15% il Nasdaq lo 0,75%. Il timore di una recessione fa scendere i rendimenti dei titoli del Tesoro, con quello a due anni in calo da cinque giorni e il rendimento del decennale in ribasso da sette sedute. In Europa ultima seduta prima della pausa pasquale. Borse positive, le migliori Londra +0,90 e Milano +0,85%, grazie alle banche e alle utilities, Parigi +0,06% e Francoforte +0,24%. L'oro arresta la corsa ma resta sopra i 2mila dollari l'oncia, il Brent è stabile a 84,7 dollari al barile, il gas scende a 43 euro al mwh.

Si attenua la tensione sui titoli di stato anche in Italia, col Btp decennale sotto il 4%.