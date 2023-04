L’ondata di maltempo non si ferma: oggi 10 regioni in allerta gialla

Il sole farà occhiolino tra le nuvole gonfie, nella prossime ore. Dietro un’ondata di maltempo che ha causato danni, città e strade allagate, smottamenti di terra in una colata di fango. Ma è ancora allerta gialla in 10 regioni tra cui Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Lombardia e Umbria. Il vento si farà sentire ancora dal nord. Sulle base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri. A Roma oltre 200 chiamate, allagata Via Prati Fiscali. Esonda il Garigliano, isolati tutti i paesi della Valle dei Santi, in provincia di Frosinone. Previste possibili precipitazioni ancora più intense, specialmente nelle regioni adriatiche

Local Team Maltempo, allagamenti a Roma

Ieri forti temporali, neve e pioggia si sono abbattuti in sette regioni dove la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla. A Roma allagata via Prati Fiscali: i vigili del fuoco con le idrovore in azione sono intervenuti per il prosciugamento di diversi locali interrati. Soccorso anche un automobilista bloccato nel sottopasso alla svincolo tra via dei Prati Fiscali e via Salaria a causa dell'acqua che ha l'ha invaso.

LocalTeam Maltempo, allagamenti a Roma "acqua salita all'improvviso"

La situazione nel terzo Municipio è stata determinata dal guasto all'impianto di sollevamento della rete fognaria di Val Melaina che Acea ha già riparato ma che ora necessita di ritornare gradualmente alla piena funzionalità. Ai nuclei familiari evacuati “è stata garantita una sistemazione temporanea in albergo”, ha scritto su Facebook il sindaco di Roma Gualtieri. Allagato il reparto di Ortopedia del presidio ospedaliero Sandro Pertini. La Direzione sanitaria, si legge in una nota, ha provveduto ad evacuare immediatamente gli 8 pazienti dai locali interessati e trasferirli in una struttura della chirurgia, disponibile nei fine settimana. Gli interventi di rifacimento della guaina del tetto, già programmati nell'ambito di una estesa campagna di interventi che hanno interessato il presidio nel corso dell'ultimo anno, saranno anticipati nei prossimi giorni.

Local Team Maltempo, allagamenti a Roma

L'intera Valle dei Santi nel sud della provincia di Frosinone è completamente isolata e sommersa dall'acqua. I paesi di Santa Apollinare, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio e Sant'Andrea del Garigliano, sono inaccessibili a causa dello straripamento del fiume Garigliano in più punti. Numerose le frane che hanno provocato la caduta di pali elettrici. La situazione viene definita critica dal comando provinciale dei vigili del fuoco che sta inviando sul posto numerose squadre. Tecnici dell'Enel al lavoro insieme agli operai dell'ente provincia mentre la Protezione civile sta prestando soccorso alle famiglie che sono rimaste isolate e che vivono in zone ad alto rischio.