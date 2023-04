Londra, il test dell'allerta sms durante maratona e proteste ambientaliste

La maratona di Londra e le proteste degli ambientalisti di Extinction Rebellion hanno contribuito a rendere molto caotico il centro di Londra: proprio in questo momento di confusione, il governo ha deciso di mandare sui cellulari di tutta la cittadinanza un sms per testare un nuovo sistema di allerta per le emergenze : "Questo è un test di Emergency Alerts, il nuovo servizio del governo britannico che vi avviserà se ci sono nei paraggi emergenze che mettono a rischio la vita. In una vera emergenza, segui le istruzioni contenute nell'allarme per salvare te stesso e gli altri. Visita il sito gov.uk/alerts per maggiori dettagli. Questo è un test, non richiede nessuna azione da parte tua".

Il messaggio è stato inviato esattamente alle 15 a milioni di telefoni cellulari in tutto il Regno Unito. Il sistema nazionale, modellato su schemi simili in Canada, Giappone, Paesi Bassi e Stati Uniti, mira ad avvertire il pubblico in caso di pericolo di vita nelle vicinanze, ma ha suscitato anche critiche per l'intrusione dello Stato. I servizi di emergenza e il governo intendono utilizzare il sistema per avvisare la popolazione di problemi come gravi inondazioni e incendi. L'allarme dura 10 secondi e suona anche se i telefoni sono silenziosi: gli organizzatori del campionato mondiale di biliardo hanno sospeso il gioco poco prima dell'allarme, mentre la Society of London Theatre ha consigliato ai suoi membri di dire al pubblico di spegnere i telefoni.

Gli automobilisti sono stati avvertiti di non prendere in mano i loro telefoni durante il test e le persone che non desideravano ricevere gli avvisi potevano scegliere di non riceverli nelle impostazioni dei loro dispositivi. "Keep Calm and Carry On. Questo è il modo britannico ed è esattamente quello che farà il paese quando riceverà questo avviso di prova alle 15:00 di oggi", ha dichiarato il vice primo ministro Oliver Dowden prima del test. Ma alcuni esponenti conservatori hanno criticato il piano, con l'ex ministro Jacob Rees-Mogg che ha esortato i cittadini a sfidare le richieste del governo e a "spegnere l'allarme inutile e invadente". Dowden ha cercato di minimizzare i timori per la privacy e le intrusioni, affermando che "tutto ciò che le persone devono fare è scorrere via il messaggio o cliccare su "OK""