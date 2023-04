Lotta all'AIDS: l'AIFA rende gratuita la "pillola anticontagio"

Il Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco ha dato l'ok alla rimborsabilità della cosiddetta Prep, la Profilassi pre-Esposizione, tesa a prevenire l'Hiv. Il farmaco viene dunque inserito in fascia A, e diventa rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale.

Approvata nel 2016 dall'Agenzia europea del farmaco, la Prep consiste essenzialmente nell'assunzione di compresse, prima e dopo l'esposizione al rischio di contrarre il virus. Non è raccomandata a tutti ma consigliata a coloro che hanno una relazione sessuale con un partner che ha l'Hiv, a chi ha incontri sessuali casuali non protetti o a chi condivide siringhe per iniettare droghe.

"La rimborsabilità della Prep - commenta Bruno Marchini, presidente di Anlaids Onlus, associazione che dal 1985 si occupa di lotta all'Hiv e Aids - è un importante passo in avanti nella prevenzione dell'infezione da Hiv, poiché rende il farmaco fruibile da tutte le persone. La Prep è però un percorso che, oltre alla prescrizione del farmaco, comprende lo screening periodico delle infezioni sessualmente trasmesse, che al momento è, nella maggior parte delle regioni italiane, ancora a carico dell'utente. Auspichiamo una completa presa in carico del percorso per garantire una prevenzione efficace e completa consapevolezza".