Lucca, esplosione per una fuga di gas, trovato morto l'uomo disperso sotto le macerie

Trovato, purtroppo morto, l'uomo disperso sotto le macerie della palazzina crollata per una fuga di gas a Montecarlo, in Lucchesia, in tarda mattinata, verso le 11.30. I vigili del fuoco hanno comunicato di aver individuato fra i resti della casa esplosa questa mattina in provincia di Lucca il corpo senza vita di un uomo, marito della donna estratta viva poco prima dalle macerie. "Con il ritrovamento delle tre persone inizialmente segnalate come disperse - spiegano i vigili del fuoco - si concludono le operazioni di ricerca. L'intervento proseguirà con il recupero del deceduto, poi la messa in sicurezza dell'area e le indagini per l'accertamento delle cause".

È stata una lotta contro il tempo, invece, per salvare la donna di 71 anni rimasta sotto le macerie della casa. La donna, con cui i vigili del fuoco avevano già instaurato un contatto mentre era ancora intrappolata, è stata salvata dopo alcune ore ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre si cercava ancora il marito di 70 anni che non rispondeva ai richiami.

Precedentemente altre cinque persone erano state estratte da quello che rimane della costruzione crollata a terra: una donna, i suoi due figli, di 12 e 9 anni ed un altro uomo, tutti feriti in maniera non grave. Un 47enne invece è stato portato all'ospedale pisano di Cisanello con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso.

Sul posto è intervenuta una unità cinofila e nelle complesse operazioni di soccorso sono stati impiegati 45 vigili del fuoco provenienti da Lucca e dagli altri comandi della zona.