L'ultimo saluto a Julia Ituma. Don Ivan : "Rivendichiamo il diritto di essere fragili"

Il giorno dell'addio. A Milano, alle 11, i funerali di Julia Ituma, la pallavolista 18enne morta precipitando dal sesto piano di un hotel di Istanbul dove si trovava insieme alla sua squadra, la Igor Volley Novara, dopo una partita di Champions. Tanta commozione nella parrocchia di San Filippo Neri di via Gabbro, la stessa dove Julia - nata a Milano da genitori nigeriani - ha mosso i primi passi da sportiva.

Sui social si rincorrono i ricordi di Julia. Tra i più toccanti quello di Virginia Adriano , pallavolista classe 2004 che gioca in A2 con il Club Italia, dove aveva militato anche Ituma. La giovane atleta ha scritto: "Mi manchi. Vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata. Vorrei poterla ricordare quando chiudo gli occhi e ti penso, l’ultima volta che ti ho stretta tra le mie braccia. La vorrei ricordare nitida come ricordo i tuoi occhi e il colore della tua pelle, Non lo so più se ti conosco. Forse non l’ho mai fatto abbastanza. Non ti ho mai conosciuta abbastanza. Non ti ho mai ascoltata abbastanza. Non ti ho mai capita abbastanza. Forse - ha concluso - avrei dovuto chiederti come stessi, di più. Avrei dovuto capirti, di più. Avrei dovuto intuire".

Al funerale di Julia Ituma il ministro dello sport Andrea Abodi, accompagnato dal presidente della Lega Volley Mauro Fabris e dal sindaco di Novara Alessandro Canelli.

Sono numerose le rappresentanze delle altre società di volley femminile che hanno raggiunto la chiesa di San Filippo Neri in una zona verde del quartiere della Bovisasca. Sono arrivate le atlete del Club Italia, dove Julia aveva giocato prima di arrivare alla Igor, c'è una delegazione di Chieri, le ragazze del settore giovanile di Monza. Fuori dalla chiesa, in lacrime, Aurora Cannone, amica d'infanzia di Julia che con lei aveva condiviso l'esperienza dell'oratorio e della Polisportiva. "I ricordi - dice con la voce rotta dall'emozione - sono dentro. Ma basta arrivare qui perchè tutto esca fuori. Lei era grande, potente, fin da quando eravamo adolescenti. Un esempio".

Rose bianche sulla bara di Ituma, tanta compostezza, un applauso all'ingresso in chiesa. Tante le corone di fiori sul sagrato: quella degli Amici del club della mamma, della Igor Volley, della Aspria Harbour club, della Lega Pallavolo serie A femminile. Oltre che del condominio della famiglia di Julia.

"Le crisi vanno illuminate per vincere. Noi vogliamo rivendicare il diritto di essere anche fragili, il diritto di sbagliare qualche volta". Così don Ivan Bellini durante la celebrazione. Alla chiesa San Filippo Neri a Milano, gremita di persone, don Ivan ha detto "vogliamo rivendicare il diritto di essere amati così come siamo, prima di ogni merito. Questo è il dono più grande che possiamo fare a noi stessi e il dono più bello per onorare la nostra cara Titu. Julia, figlia nostra, grazie per ciò che sei stata per tutti noi". Don Ivan ha anche ricordato le parole di Papa Francesco, parlando direttamente ai tanti ragazzi presenti in chiesa per dare l'ultimo saluto a Ituma: "La vita alle volte ci mette a dura prova, ci fa toccare con mano le nostre fragilità ci fa sentire nudi, inermi, soli. Quante volte vi siete sentiti soli, quante volte avete avuto paura. Non bisogna vergognarsi di dire ho paura del buio, tutti noi ne abbiamo. Le paure vanno dette, si devono esprimere per poterle cacciare via. Ricordatelo", ha detto.