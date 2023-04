Macron in tv: "Ho sentito la rabbia dei francesi"

"Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall'autunno": queste le prime parole di Emmanuel Macron nel suo discorso tv ai francesi dopo aver confermato di aver promulgato la legge di riforma che da 3 mesi provoca proteste nel paese.

La riforma delle pensioni "era necessaria per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione", ha detto il presidente francese, "mentre il numero dei pensionati aumenta e la nostra speranza di vita si allunga, la risposta non poteva essere quella di abbassare le pensioni o aumentare i contributi di chi lavora".

Macron, nel corso del suo discorso alla nazione giunto dopo la promulgazione della contestata riforma, ha annunciato di voler lanciare tre cantieri per la Francia: lavoro, giustizia e ordine repubblicano, progresso per vivere meglio. "Abbiamo davanti a noi 100 giorni di pacificazione, unità, ambizione e azione al servizio della Francia. Questo è il nostro dovere e ho fiducia in voi. Ho fiducia in noi per realizzarlo", "questi 3 cantieri costituiscono la tabella di marcia del governo che la premier illustrerà nei dettagli la prossima settimana. Questi tre progetti devono riunirci e riunire i principali leader della nazione e io vi parteciperò. E il prossimo 14 luglio dovrà consentirci di fare il punto della situazione", ha detto Macron. A proposito dei cantieri, Macron ha promesso il lancio di un "nuovo patto per il lavoro" tramite il "dialogo sociale"; inoltre ha citato come secondo cantiere quello della "giustizia e dell'ordine repubblicano e democratico", dicendo che "lo Stato di diritto è il nostro fondamento. Non ci può essere libertà senza leggi, né senza sanzioni per chi trasgredisce i diritti degli altri"; infine ha individuato come terzo cantiere quello del "progresso per vivere meglio". A proposito di quest'ultimo punto, Macron si è impegnato, a proposito degli ospedali, a "decongestionare tutti i nostri servizi di emergenza" entro la fine del 2024.

L'inquilino dell'Eliseo ha invitato per domani datori di lavoro e sindacati, i primi hanno accettato, mentre i secondi no. Macron ha spiegato di voler "aprire una serie di negoziati su temi essenziali senza limiti o tabù", citando il miglioramento dei "redditi dei dipendenti", la condivisione della "ricchezza", il miglioramento delle "condizioni di lavoro", il "logoramento professionale", "l'impiego delle persone più anziane" e le "riconversioni".

Macron, non posso restare sordo davanti alla rabbia dei francesi

"Nessuno può restare sordo" davanti alla "rabbia espressa" dai francesi, "soprattutto io". Macron è poi passato a quelle che, secondo lui, sono stati i "motivi" della "rabbia" dei manifestanti: "rabbia di fronte a un lavoro che, per troppi francesi, non consente più di vivere bene, di fronte a prezzi che aumentano, del pieno di benzina, della spesa, della mensa... rabbia perché alcuni hanno la sensazione di fare la propria parte, ma senza venire ricompensati per i loro sforzi, né in aiuti pubblici né in servizi pubblici efficaci". "E' tutta questa rabbia che moltissimi francesi hanno espresso manifestando, e, nella grande maggioranza, nella calma e nel rispetto delle istituzioni. Nessuno, e soprattutto non io, può rimanere sordo di fronte a questa rivendicazione di giustizia sociale e di rinnovamento della nostra vita democratica".

Macron, rafforzeremo controllo su immigrazione illegale

Il presidente francese ha riferito di voler rafforzare "il controllo dell'immigrazione illegale" e "allo stesso tempo integrare meglio coloro che entrano nel nostro Paese".

Le opposizioni