Madrid, scoppia incendio in un ristorante del centro: due morti, una decina i feriti

Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nell'incendio divampato questa notte a Madrid, presso il ristorante italiano “Burro Canaglia Bar&Resto” a Plaza Manuel Becerra. Lo riferiscono fonti dei servizi di emergenza.

L'incidente - secondo fonti di polizia - non si sarebbe verificato nelle cucine. Ad avvalorare la loro tesi, le testimonianze di diversi clienti. "Uno dei camerieri - ha spiegato una donna - stava dando l'ultimo tocco a un piatto con una torcia per flambarlo, quando è passato vicino a una delle piante che decorano le pareti e il soffitto e in pochi secondi tutto è andato a fuoco”.

Un altro ragazzo, che stava cenando con amici, ha spiegato che l'incendio si è propagato velocemente perchè il locale è di dimensioni molto piccole. Prima di fuggire e mettersi in salvo ha visto "un cameriere con l'estintore che cercava di spegnere il fuoco, ma non riusciva a contenerlo”.

Molti passanti, che hanno visto le fiamme propagarsi all'esterno, hanno tentato di tutto per far uscire le persone che si trovavano all'interno. Addirittura alcuni sono ricorsi agli ombrelli per cercare di rompere i vetri.