Malore per Toni Servillo in scena: controlli in ospedale per l'attore ma solo per precauzione

Malore per Toni Servillo a Parigi, mentre era in scena al Teatro dell'Odéon questa sera, impegnato ne "Le voci di Dante": lo si è appreso da persone presenti alla serata.

Servillo, 64 anni, ha avuto un lieve malore ma è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l'intenzione di riprendere lo spettacolo. Per prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale per alcuni controlli.

Le voci di Dante

A partire da oggi, lunedì 17 aprile, “Le voci di Dante” di Giuseppe Montesano sarebbero dovute andare in scena all'Odéon - Théâtre de l'Europe di Parigi. Si tratta di un nuovo viaggio per Toni Servillo, nel segno di Dante e di quel patrimonio culturale unico al mondo che è la Divina Commedia. Servillo e il Piccolo Teatro di Milano propongono al pubblico francese uno spettacolo che affronta l'opera dantesca attraverso l'originale chiave di lettura offerta da uno dei più importanti autori italiani contemporanei, Giuseppe Montesano.