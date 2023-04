"Mani pulite" in Scozia: rilasciato il marito di Sturgeon ma le indagini proseguono

È stato rilasciato Peter Murrell, ex amministratore dell'Snp al potere a Edimburgo e consorte della ex first minister locale della Scozia, Nicola Sturgeon. Era stato arrestato in mattinata, nel quadro di un'inchiesta su presunte irregolarità finanziarie nella gestione del partito. Gli investigatori, al termine di una giornata di perquisizioni a tappeto, hanno precisato che le indagini proseguono, ma per ora non hanno formalizzato accuse specifiche. Sturgeon ha da parte sua assicurato anche la propria disponibilità a cooperare con la polizia, “se richiesta”, mentre ha negato di aver avuto conoscenza dell'inchiesta prima delle sue dimissioni.

Potrebbe dunque esserci l'ombra di una “Mani Pulite” scozzese dietro le dimissioni a sorpresa di metà febbraio di Nicola Sturgeon, per quasi un decennio leader indipendentista dello Scottish National Party (Snp) e first minister incontrastata del governo locale della Scozia: attribuite allora ufficialmente a stanchezza personale, frutto - si disse - degli effetti logoranti della "brutalità della politica".

Giustificazioni che oggi possono essere interpretate in modo diverso, alla luce dei clamorosi sviluppi dell'indagine di polizia sulle presunte malversazioni che hanno portato all'arresto di Peter Murrell, 58 anni, consorte dell'ormai ex dama di ferro di Edimburgo e pilastro del sistema di potere scozzese da ben prima dell'ascesa di Nicola al vertice. Amministratore dell'Snp e deus ex machina della sua struttura organizzativa da poco meno di un quarto di secolo - arco di tempo coinciso con l'impennata delle fortune elettorali del partito - Murrell è finito in manette sullo sfondo di una giornata conclusa con il suo rilascio in assenza per ora d'incriminazione formale, mentre l'indagine tuttavia prosegue.

Una indagine incentrata sul sospetto dell'accusa relativo alla distrazione di circa 600.000 sterline donate per finanziare le campagne pro-secessione dello Scottish National Party, nonché di altre 100.000 prelevate dall'ex amministratore dalla tesoreria posta sotto il proprio controllo come un "prestito" non dichiarato. Sospetti che Sturgeon nega abbiano aver avuto a che fare con le proprie dimissioni, giurando di essere pronta a collaborare con gli inquirenti "se richiesta" e di non aver avuto sentore di questi sviluppi fin da febbraio.