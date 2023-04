La marcia dei coloni israeliani sul villaggio di Eviatar. Ucciso un palestinese vicino a Gerico

Alla marcia israeliana partecipano, fra gli altri, il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich (leader del partito Sionismo religioso) e il ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir (leader del partito Potenza ebraica). Boaz Bismuth, un deputato del Likud pure diretto verso Eviatar, ha detto che la marcia “rappresenta la nostra risposta al terrorismo”. Una dirigente del movimento dei coloni, Daniela Weiss, ha criticato le incertezze del premier Benyamin Netanyahu circa il futuro di Eviatar e ha sostenuto che "il suo governo deve liberarsi una volta per tutte dai diktat che giungono dagli Stati Uniti e dall'Europa”, finalizzati ad un congelamento degli insediamenti.

Ventimila attivisti di destra, fra cui sette ministri e 20 deputati, partecipano oggi in Cisgiordania ad una marcia verso l'avamposto di Eviatar (Nablus), evacuato nel luglio 2021 e che da allora attende, disabitato, di essere legalizzato dal governo. Per consentire questa manifestazione, in una delle zone di maggiore tensione in Cisgiordania , l'esercito è stato costretto a chiudere al traffico un’arteria stradale e a destinare ingenti forze di protezione alle zone interessate.

Intanto, si è venuto a sapere che un giovane palestinese, Muhammad Oweidat Bilhan, è stato colpito a morte oggi dal fuoco dei militari israeliani durante uno scontro avvenuto nel campo profughi Aqabat Jaber, presso Gerico (Cisgiordania). Lo ha riferito il Ministero della sanità palestinese, citato dall'agenzia di stampa Maan. Due altri palestinesi sono stati ricoverati in ospedale, dopo essere stati colpiti dai militari, che a quanto pare erano entrati nel campo per catturare ricercati. In precedenza, in una operazione simile nella zona di Nablus, sono rimasti feriti in modo leggero da colpi d'arma da fuoco un ufficiale e un soldato dell'esercito israeliano.

Sempre oggi è morta in ospedale la madre delle due ragazze israeliane, due sorelle di circa 20 anni, uccise lo scorso 7 aprile in un attacco a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in Cisgiordania. La donna, 48 anni, era rimasta gravemente ferita dopo che l'auto su cui viaggiava con le figlie era stata crivellata da proiettili. A dare la notizia è stata l'emittente israeliana Channel 12 che cita l'ospedale Hadassah di Ein Kerem. Le tre donne erano tutte di Efrat, un insediamento ebraico vicino a Betlemme.