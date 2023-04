Martedì la salma di Alessandro Parini sarà di ritorno in Italia

Giungerà martedì a Roma la salma di Alessandro Parini, l'italiano ucciso nell'attentato di venerdì sera a Tel Aviv, secondo quanto si apprende.

Nessun proiettile è stato rinvenuto dalla tac sul suo corpo, ha riferito oggi l'Istituto di medicina legale di Abu Kabir riferendosi ad alcune informazioni apparse sulla stampa italiana. L'Istituto ha aggiunto che ancora non è stata effettuata l'autopsia sul corpo del giovane italiano e che è incerto se sarà effettuata.

"Abbiamo sentito il rumore dell'auto che ci passava accanto, poi gli spari e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati indietro abbiamo visto Alessandro a terra nel sangue". È il racconto di uno dei giovani del gruppo di turisti italiani coinvolti nell'attentato di Tel Aviv rientrato con gli altri amici in Italia ieri in serata. Sul caso la procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio, attentato terroristico e lesioni.

Resterà ancora in Israele il 39enne italiano rimasto anch'egli ferito per essere stato investito dall'automobile usata nell'attentato di venerdì. Dopo avere riportato una grave frattura scomposta alla tibia sinistra, l'uomo è stato operato presso l'ospedale di Tel Aviv. L'intervento, secondo il chirurgo che l'ha effettuato, è andato benissimo. L'uomo potrebbe essere dimesso già domani.

Nell'attentato di venerdì erano rimaste ferite, in maniera non grave, 5 persone in tutto, due delle quali di nazionalità italiana. L'altro cittadino italiano ferito ha fatto ritorno già ieri in patria.