Massimo Giletti ascoltato nuovamente dai pm antimafia. Salta lo speciale tv di Mentana

Come lui stesso informa nel videomessaggio in cui spiega il suo "no" allo speciale di La7 previsto per domenica sulla sua vicenda (che infatti viene rapidamente cancellato), Massimo Giletti, il conduttore di “Non è l'Arena”, la cui trasmissione è stata sospesa da La7, è stato sentito nuovamente oggi come persona informata sui fatti dalla procura di Firenze nell'ambito dell'indagine in corso sui presunti mandanti delle stragi mafiose del 1993. È la terza volta che i magistrati ascoltano Giletti: le precedenti sono state il 19 dicembre 2022 e il 27 marzo scorso.

"Ci sono vicende che non si possono risolvere all'interno di uno studio televisivo, vanno affrontate nei luoghi deputati. Sono appena uscito dalla procura di Firenze, questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo. Dico davvero grazie a Mentana ma non mi è possibile partecipare allo speciale di La7 domenica". Sono le parole con cui si spiega Giletti, nel video girato davanti agli uffici della Procura di Firenze. "Lo devo ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine e anche per rispettare me stesso. Parlerò al momento giusto, questo non è il momento e il modo giusto per farlo", ha poi aggiunto.

In particolare, oggi il giornalista è stato ascoltato dal procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Luca Tescaroli (lo stesso che portò avanti Mafia Capitale) e dagli investigatori della Dia diretti da Francesco Nannucci. Nelle scorse settimane la Dda fiorentina aveva ascoltato a Palermo Salvatore Baiardo, l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano, ospitato da Giletti nel suo programma.

La risposta di Mentana

"È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta di Giletti di rinviare la trasmissione di domenica prossima". Arriva a stretto giro la replica di Enrico Mentana, su Instagram, che comunica di aver deciso per il rinvio della trasmissione. "Nel colloquio immediatamente successivo all'invio del video, si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione", ha aggiunto il direttore di La7.

Lo sfogo di Giletti, questa mattina, su Rtl: ”Nel nostro Paese non è facile fare un certo tipo di televisione”

Questa mattina il conduttore, ritornando sulla vicenda, nel corso della sua trasmissione su RTL 102.5 insieme a Luigi Santarelli in chiusura di puntata ha affermato che ”Nel nostro Paese non è facile fare un certo tipo di televisione. Vorrei dire tante cose, e verrà il giorno in cui potrò dirle". Quando c'è una situazione delicata, abbiamo il dovere doppio di andare nelle sedi corrette, io l'ho fatto, il resto sono chiacchiere. Ci sono intercettazioni terribili, dove qualcuno di importante dice “Va chiuso Giletti'. L'ho letto su La Repubblica, Marcello Dell'Utri. Sono intercettazioni che fanno capire quanto quel lavoro era importante. Ma noi non molliamo e continueremo a farlo”.

Il conduttore ha poi ringraziato il pubblico che lo sta sostenendo affermando di non poter dire altro per rispetto dei magistrati e dell'azienda alla quale è ancora legato da un contratto.