Match perfetto di Matteo Arnaldi: batte Kasper Ruud a Madrid

Impresa di Matteo Arnaldi al Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione. Il 22enne di Sanremo si è qualificato al terzo turno grazie al successo contro il n.4 al mondo Casper Ruud, battuto in due set per 6-3, 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco. Una partita da incorniciare per il ligure: fin dal primo game ha condotto l'incontro, forza e concentrazione in una partita tatticamente ineccepibile. “Arna” ha brillato di luce propria giocando i punti importanti senza lasciare via di scampo al norvegese.