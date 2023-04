Mattarella alla cerimonia del 100° anniversario di fondazione Scuola ispettori e sovrintendenti GdF

"Grazie per quello che farete e soprattutto per come lo farete, in bocca al lupo". Così il tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d'oro al valor militare per l'attività prestata in Somalia, alla cerimonia di giuramento dei 1.175 allievi marescialli della Scuola sottufficiali della guardia di finanza del 94° corso Dodecanneso. Gli allievi hanno appena giurato: ora il presidente Mattarella apporrà sulla bandiera della Scuola aquilana una medaglia assegnata dal Quirinale per le attività benemerite nel campo della scuola, della cultura e dell'arte. Sono presenti, tra gli altri, il cardinale Giuseppe Petrocchi, il vice ministro delle finanze, Maurizio Leo, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Maurizio Gasparri, vice presidente senato, Vittorio Sgarbi, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il Prefetto Cinzia Teresa Torraco e il deputato Luciano D'Alfonso.