Mattarella ad Auschwitz, il richiamo all'Ue sui migranti. Incontro con il premier Morawiecki

Sergio Mattarella è giunto ad Auschwitz per una visita agli ex lager nazisti in terra polacca. Ad accompagnarlo, le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla Shoah, gli studenti di tre scuole, di Terracina, Ancona e Sacile.

Dopo la visita, il Presidente della Repubblica parteciperà alla conclusione della 'Marcia dei Vivi'. Una grande bandiera italiana è stata portata dai ragazzi che partecipano alla Marcia.

Il Presidente Mattarella, ha deposto una corona di fiori davanti al muro delle fucilazioni, ad Auschwitz. Dopo qualche momento di raccoglimento, il Capo dello Stato ha chiamato accanto a sé le sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute al lager nazista in terra polacca.

L'incontro con il presidente polacco Duda

"Sintonia piena" su Ucraina e migranti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra a Varsavia il presidente polacco Andrzej Duda e conferma l'alleanza sul fronte di sostegno a Kiev senza tentennamenti, finche' "sarà necessario" e con ogni mezzo, dalle armi alle sanzioni. Poi torna sul tema dei migranti, in un paese che ha accolto in un anno oltre due milioni di profughi ucraini, e oltre a ribadire la necessità di un approccio europeo comune, richiama la Ue a una revisione di tutte quelle norme su migrazioni e asilo che, come il trattato di Dublino, sono vecchie, "della preistoria".

Le distanze tra Mattarella e Duda, due diverse idee di Europa e di sovranità, ci sono e restano, ma rimangono in secondo piano. Il momento storico impone unità e responsabilità ed ecco allora che Roma e Varsavia chiedono all'unisono a Bruxelles di fare di più per governare i flussi e tenere compatto il fronte impegnato nel sostegno a Kiev. I due presidenti si confrontano a lungo nel corso dell'incontro a Varsavia, nel palazzo presidenziale, e si ritrovano uno a fianco all'altro. Per Mattarella l'intera normativa sui flussi e sull'accoglienza va rinnovata perché quella esistente non poteva tenere conto della guerra in Ucraina, della destabilizzazione del nord-Africa, dei mutamenti climatici. Non tenere conto di questi fenomeni è impossibile, le regole vanno cambiate. Il riferimento è al Trattato di Dublino, che stabilisce il principio del primo approdo: ormai ingiustificato e ingiustificabile, ragionano al Quirinale. "Nessuno Stato, da solo, può affrontare un problema così epocale. Ma l’Unione europea può farlo con un’azione coordinata e ben organizzata", è il nuovo appello. Accanto a lui Duda ricorda che la Bielorussia ha usato i migranti come parte di un "attacco ibrido" e chiede "iniziative più decise in ambito comunitario, vorremmo sentire di più questo sostegno".

Mattarella guarda al continente africano e si dice preoccupato per quelle che definisce le "pressioni e iniziative destabilizzanti" dell'ultimo periodo. "Quanto avviene in queste ore in Sudan è allarmante. L’azione della Wagner in tanti Paesi africani richiama a grande allarme la Nato e l’Unione europea", sentenzia chiedendo "un’azione dell’Unione europea attiva e protagonista". Il ruolo svolto dalla Wagner unisce il dossier migranti con quello ucraino. Anche in questo caso Mattarella e Duda si trovano schierati sulle stesse posizioni.

Questa mattina il Capo dello Stato ha incontrato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Sul tavolo ancora una volta il supporto all'Ucraina, le relazioni bilaterali politiche ed economiche tra i due paesi e la cooperazione nei format multilaterali. Con la conferma di quella che il Capo dello Stato ha definito ieri una “sintonia piena”, ovvero "sostegno all’Ucraina finché è necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese".

Mattarella si è detto "inorridito" da alcuni "comportamenti disumani" messi in campo dalle Forze armate russe che colpiscono abitazioni e infrastrutture civili. Ecco perché, quindi, è indispensabile la coesione dell'Ue "contro ogni impulso imperialista frutto di esasperazioni nazionalistiche", perché "in questa brutale e inaccettabile aggressione alla libertà, all’indipendenza, all’integrità territoriale dell’Ucraina" sono "in gioco i suoi valori di fondazione".