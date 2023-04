Mattarella in Polonia: "Visita importante per confermare la grande amicizia tra i nostri due Paesi"

"Questa in Polonia è una visita importante che avrei dovuto svolgere tempo addietro ed è stata rinviata prima per la pandemia e poi per motivi politici, per confermare l'amicizia tra Italia e Polonia". Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri, nel corso dell'incontro con la collettività italiana a Varsavia. "Abbiamo una lunga tradizione di scambi che da diversi anni è intensificata anche a livello di giovani, polacchi che vivono in Italia e italiani che vivono qui", ha aggiunto. "I nostri concittadini qui realizzano un tessuto, una rete di relazioni che cementa e costruisce sempre più amicizia tra i nostri paesi", ha sottolineato il presidente in uno degli appuntamenti cha hanno segnato la prima giornata del viaggio.

Una visita complessa e importante quella che Sergio Mattarella compie in Polonia in un momento nel quale Varsavia gioca il ruolo di punta avanzata nel sostegno all'Ucraina, ma si fa delicato il rapporto con Kiev dopo che la Polonia, poi seguita dall'Ungheria, ha interrotto le importazioni di grano dall'Ucraina per proteggere gli agricoltori locali.

Mattarella (che è stato insignito dal capo di Stato Duda della Aquila bianca, massima onorificenza polacca, mentre la First Lady Laura ha ricevuto la massima Medaglia ai meriti della Repubblica polacca) è da sempre un convinto 'ambasciatore' dell'Italia Paese fondatore dell'Ue e ispiratore degli ideali comunitari e incontrerà i principali leader del gruppo di Visegrad, che in più di un'occasione hanno marcato la distanza da Bruxelles puntando sul ruolo degli Stati nazione.

Oggi, accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, al palazzo presidenziale l'incontro bilaterale con il presidente della Repubblica di Polonia Andrezej Duda. Al termine è prevista la deposizione di una corona al Sacello del Milite Ignoto. In serata il pranzo di Stato. Martedì in agenda, al palazzo della Cancelleria, il bilaterale con il primo ministro Mateusz Morawiecki e a seguire quelli con il capo della Cancelleria del Sejm, la Camera bassa polacca, Marek Kanabus, e con il presidente del Senato Tomasz Grodzki. Domani è prevista anche la visita ad Auschwitz, dove deporrà una corona presso il Muro delle esecuzioni con un breve discorso alla cerimonia conclusiva della Marcia dei vivi.