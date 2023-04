Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista: "Non lascio l'impegno in politica, ma raddoppio"

"Io non lascio ma raddoppio. Continuerò a fare il parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra un carico da novanta, tentando di fare un'operazione che serve al Paese".

Con queste parole il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha annunciato in conferenza stampa a Roma di aver assunto la direzione del quotidiano di approfondimento ‘Il Riformista’.

"Capisco che sorprenda qualcuno la mia scelta per la direzione -ha detto ancora Renzi-. Nessuno sa più cos'è la verità e cosa è la viralità. Il Riformista sarà un giornale libero. Nello spazio mediano tra il sovranismo della Meloni e la sinistra radicale di Schlein e Conte c'è un mondo di maggioranza silenziosa che è arrivata anche al 40%''.

Renzi ha poi rimarcato di non essere il primo politico a fare una scelta del genere: - ''Tanti parlamentari hanno fatto i direttori. Veltroni era vice direttore dell'Unità, Mattarella direttore del Popolo. “Sarò direttore per un anno. Poi vedremo che fare da grandi”, ha aggiunto. E sullo stipendio che percepirà ha chiarito: "Non ho ancora firmato il contratto. Quando firmerò lo renderò pubblico senza segreti".

Il leader di Italia Viva, appresa la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi, gli ha inviato gli auguri: - "Faccio un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è di nuovo ricoverato al San Raffaele".