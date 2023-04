Esercitazioni militari intorno a Taiwan. 9 navi da guerra e 58 aerei cinesi nei pressi dell' isola

Nove navi da guerra e 58 aerei cinesi si trovano attualmente intorno a Taiwan: lo ha reso noto il ministero della Difesa dell'isola, mentre proseguono per il secondo giorno le manovre militari di Pechino.

Il ministero ha aggiunto che sta monitorando i "movimenti militari cinesi attraverso un sistema congiunto di sorveglianza e ricognizione dell'intelligence", aggiungendo che gli aerei da guerra rilevati fino alle 12 ora locale (le 6:00 in Italia) includevano un mix di jet da combattimento e bombardieri.

Durante le esercitazioni militari cinesi di ieri sono stati "simulati attacchi di precisione congiunti contro obiettivi chiave sull'isola di Taiwan e nelle acque circostanti": lo hanno riferito i media statali. L'emittente statale cinese Cctv ha reso noto che l'aviazione ha schierato decine di aerei per "volare nello spazio aereo dell'obiettivo" e le forze di terra hanno effettuato esercitazioni per "attacchi di precisione su più obiettivi".

Lo scopo è quello di lanciare “un serio avvertimento contro la collusione e le provocazioni tra le forze separatiste per l’indipendenza e quelle esterne”.

Mercoledì scorso la leader di Taipei Tsa Ing-wen ha incontrato in California lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy, e Pechino ha deciso di rispondere presentando l’esercitazione come “un’azione necessaria per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”.