Covid, Mattarella premia le professioni sanitarie per l’impegno profuso nella lotta al virus

La Bandiera del Corpo Sanitario dell'Esercito per aver svolto un ruolo determinante in tutti i contesti, servendo da stabile e affidabile supporto del sistema sanitario nazionale, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali e schierando ospedali da campo e presidi sanitari nelle aree maggiormente colpite dalla pandemia.

La Bandiera dell'Arma dei Carabinieri insignita con medaglia alla sanità dell'Arma in tutte le sue articolazioni, per aver fornito il proprio qualificato supporto nel pianificare, coordinare e condurre le necessarie e complesse operazioni sanitarie sul territorio nazionale ed estero, contribuendo al mantenimento di vitali reparti ospedalieri delle regioni particolarmente colpite dalla pandemia ed in grave carenza di medici e di personale sanitario.

La Bandiera dell'Aeronautica militare per la molteplicità ed incisività degli interventi eseguiti dai propri uomini e mezzi che, con encomiabile spirito di sacrificio e incondizionato impegno, intervenivano, in concorso con il sistema di protezione civile e con gli organismi istituzionali preposti, direttamente presso gli ospedali e in numerose attività di supporto per il trasporto sanitario di urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita.

La Bandiera della Marina militare per il significativo sforzo profuso dagli operatori sanitari della Marina, in supporto al servizio sanitario nazionale attraverso la costituzione di ospedali da campo e l'esecuzione ed elaborazione dei tamponi antigenici e molecolari a supporto della campagna vaccinale nazionale.

Nel corso della cerimonia un bilancio della pandemia in vista dell'impegno futuro nelle parole del Ministro Schillaci. “Durante la pandemia abbiamo ripetuto più volte che nulla sarebbe più stato come prima. Da ministro della Salute sento la responsabilità di fare tutto quanto è nelle mie possibilità per potenziare la sanità pubblica” ha detto il ministro della Salute. “Dobbiamo superare ogni forma di diseguaglianza nell’accesso alle cure”, ha aggiunto.

Insignite del riconoscimento anche le associazioni di volontariato:

La Confederazione nazionale Misericordie d'Italia un esercito di oltre 100.000 volontari, che armati di competenza, dedizione e spirito di carità, hanno seguito le necessità della popolazione, rafforzando l'assistenza agli anziani, ai disabili e alle persone in difficoltà economica e contribuito alla messa in campo di speciali mezzi per il trasferimento in biocontenimento dei malati Covid in condizioni critiche.

La Croce Rossa Italiana impegnata sin dai primi giorni dell'emergenza con le istituzioni per la prevenzione del virus, il soccorso sanitario e l'assistenza sociale e psicosociale, attivando servizi di pronto spesa, pronto farmaco, aiuto alimentare e consegna dei dispositivi di protezione individuale nonché contribuito al supporto psicologico e alla campagna vaccinale.

Medaglia al merito della sanità pubblica anche al Dipartimento della Protezione Civile per l'organizzazione dei soccorsi e dell'assistenza in favore della popolazione colpita dalla pandemia; all'Istituto Superiore di Sanità per l'impegno profuso da tutto il personale nelle misure organizzative messe a punto per garantire la prevenzione e la sicurezza necessaria allo svolgimento del lavoro nel contesto emergenziale.

Premiata anche la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per l'esempio eroico dei medici impegnati in prima linea in tutti i settori e specialità nei reparti ospedalieri, sul territorio, nell'assistenza domiciliare e nella ricerca scientifica, che con grande coraggio e profondo senso di umanita' hanno operato al di là delle umane possibilità mettendo spesso a rischio la propria vita.

Un riconoscimento a cui ha dato immediato riscontro il presidente della Fnomceo Filippo Anelli: “Una grande manifestazione di stima e rispetto da parte dello Stato attraverso l’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica alla Fnomceo e a tutti i nostri professionisti che con impegno, purtroppo portato spesso fino alle estreme conseguenze, si sono prodigati durante quei terribili tempi, al fine del contenimento del virus e a tutela della salute della nostra comunità sociale”, ha affermato Anelli . “Il pensiero corre, inevitabile, a chi non c’è più, a Roberto Stella, primo medico vittima del Covid, ai nostri colleghi e a tutti coloro che sono stati colpiti soprattutto nella prima ondata, quando eravamo attoniti alle prese con una realtà sanitaria pandemica inattesa e senza precedenti. Il riconoscimento alla Fnomceo va a loro come il nostro grazie”- ha ricordato.

“La Federazione degli Ordini dei medici ha dedicato la medaglia al merito della sanità pubblica alla psichiatra Barbara Capovani, scomparsa in seguito all'aggressione davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ai 379 medici italiani vittime della pandemia di Covid-19” ha affermato Filippo Anelli sui social.