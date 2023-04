Medicina, Schillaci: “Più posti per le matricole ma nessuno stop al numero chiuso”

"Ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest'anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%. I risultati si vedranno tra 6-8 anni". Ad affermarlo è il ministro della salute Orazio Schillaci al Tg1 Mattina. Sugli infermieri stiamo cercando soluzioni. La vera carenza infatti, che non è solo italiana, è sugli infermieri; sui medici abbiamo una gobba pensionistica".

Per il ministro bisogna quindi fare in modo che "medici attratti dal privato tornino nel pubblico. Quando parlo di attrattività - ha spiegato - ci sono due aspetti importanti. Il primo è il lato economico, quindi il primo provvedimento è aumentare i salari degli operatori sanitari. Poi è importante avere minore carico burocratico per i medici e contrastare i fenomeni di aggressione nei loro confronti. Penso a un sistema sanitario che torni ad essere il fiore all'occhiello del Paese", ha aggiunto.

La depenalizzazione dei reati medici: “Provvedimento dovuto”

Quello sulla depenalizzazione sarà “un provvedimento non tanto e non solo per i medici”, ha sottolineato il ministro, “ma soprattuto per i pazienti. Tutti devono avere la possibilità di fare nei tempi dovuti gli esami di cui hanno bisogno. Penso soprattutto ai pazienti oncologici. Ritardare esami e cure per questi pazienti”, ha ammonito Schillaci, “è qualcosa di inaccettabile”.

“La medicina difensiva è un problema annoso, che porta ad aumentare la richiesta di esami e visite con un atteggiamento da parte dei sanitari sbagliato, perché contribuisce moltissimo ad allungare le liste di attesa”. Per questo “credo che la depenalizzazione” della colpa medica “e dare maggiore attenzione all’operato dei medici sia doveroso” per sconfiggere il fenomeno della medicina difensiva e ha aggiunto “Credo sia giusto e auspicabile che tutti i pazienti facciano gli esami che servono loro e bisogna evitare esami inutili che allungano le code e creano problemi sistema sanitario nazionale”.

Il vaccino anti cancro

Dopo le recenti ammissioni da parte delle cause farmaceutiche rispetto alla possibilità di mettere sul mercato vaccini contro diverse tipologie di tumori ma anche contro l’infarto entro il 2030, il ministro ha affermato: “È un’ottima notizia per tanti malati oncologici e tanti affetti da malattie cardiovascolari. Siamo probabilmente a una svolta, ci vorrà del tempo ma è fondamentale ribadire l’importanza della ricerca. La speranza è che si arrivi ad avere vaccini efficaci per combattere il cancro”.

La situazione Covid-19

Schillaci ha poi confermato che il prossimo autunno verrano re-introdotte nuove campagne anti-Covid con vaccini predisposti specialmente ai pazienti fragili e agli anziani. Questo perché l’Italia, ad oggi, ha una fornitura ampiamente sufficiente per coprire ogni situazione di pericolo, sapendo che il nostro paese “ha una scorta di vaccini anche superiore alle nostre necessità. Dopo tre anni di sofferenze, la pandemia ce la siamo lasciata alle spalle e i dati che abbiamo sono molto rassicuranti”.

Il futuro e la digitalizzazione

" Credo che il futuro della sanità in Italia dipenda moltissimo dalla digitalizzazione e dal fascicolo sanitario elettronico. Avere in un unico fascicolo tutti i dati di un malato- ha precisato l'esponente del governo- è un fattore fondamentale, perchè quando una persona arriva in pronto soccorso oppure si reca dal proprio medico di famiglia o viene ricoverata in ospedale, è possibile avere tutta la sua storia clinica. Questo rappresenta veramente una modernizzazione e credo anche che rappresenti un altro elemento che porterà a superare le diseguaglianze inaccettabili che vi sono tra regione e regione".