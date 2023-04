Melanoma, positivi i primi dati sulla combinazione del vaccino a mRNA e immunoterapia

Erano stati anticipati a dicembre e ora, al convegno annuale dell’American Association for Cancer Research in corso ad Orlando (Florida), sono stati presentati ufficialmente. Parliamo dei risultati preliminari dello studio (di fase 2b) sul nuovo vaccino a mRNA personalizzato, sviluppato da Moderna, combinato con una classica immunoterapia, e sperimentato in pazienti con melanoma avanzato. Ebbene, i dati a due anni dalla somministrazione mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte del 44% in chi ha ricevuto la combinazione rispetto a chi ha ricevuto la sola immunoterapia.

Sono i dati che emergono da un nuovo studio clinico, e che molti esperti aspettavano di discutere e analizzare, dopo che nei giorni scorsi la promessa dei vaccini contro il cancro era tornata sotto i riflettori, proprio con l'azienda Moderna che esprimeva ottimismo guardando al 2030 come orizzonte temporale per la concretizzazione di queste armi nuove.

Il trial condotto dai ricercatori della NYU Langone Health e del suo Perlmutter Cancer Center, ha coinvolto uomini e donne sottoposti a intervento chirurgico per rimuovere il melanoma dai linfonodi o da altri organi. Pazienti ad alto rischio di recidiva della malattia in siti distanti dal tumore originale. I partecipanti allo studio sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi: 107 hanno ricevuto la combinazione del vaccino sperimentale mRna-4157/V940 con pembrolizumab, e 50 hanno ricevuto solo pembrolizumab. Il vaccino è stato somministrato ogni tre settimane per un totale di 9 dosi e il pembrolizumab è stato somministrato ogni tre settimane per un massimo di 18 cicli. Nel gruppo che ha ricevuto il mix, si sono verificate recidive nel 22,4% dei pazienti (24), mentre nel gruppo trattato solo con pembrolizumab il cancro è tornato nel 40% dei pazienti, entro 2 anni dal follow up.

La maggior parte degli eventi avversi correlati sono stati lievi ha affermato l'autore che ha presentato il trial, Jeffrey Weber, vicedirettore del NYU Langone Perlmutter Cancer Center. "Per la prima volta in uno studio randomizzato con un braccio di controllo, l'aggiunta di unvaccino a mRna sembra aumentare il beneficio dell'anti PD-1", il trattamento immunoterapico, "senza aggiungere una significativa tossicità di alto grado. Questo studio è straordinariamente importante, perché fa sperare che questa nuova strategia fornisca benefici clinici", ha sottolineato l'esperto. Dal lavoro emerge infatti che "un vaccino a mRna neoantigenico, se usato in combinazione con pembrolizumab, ha prodotto un tempo prolungato senza recidiva o morte rispetto al solo pembrolizumab".

Lo studio di fase 3 è già stato pianificato e coinvolgerà diversi centri a livello globale. Inoltre, la combinazione ha già avuto la designazione di Breakthrough Therapy dalla Food and Drug Administrationlo scorso febbraio, il che significa che i risultati saranno revisionati con una certa velocità dall’agenzia regolatoria statunitense.

Come il vaccino anti-Covid, anche quelli anticancro sono basati sull'Rna messaggero. Sono progettati per insegnare al sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali come diverse dalle cellule normali. Nel progettare un vaccino contro il melanoma, i ricercatori hanno tentato di innescare una risposta immunitaria a specifiche proteine anomale, chiamate neoantigeni, prodotte dalle cellule tumorali. Poiché a tutti i volontari dello studio è stato rimosso il tumore, i ricercatori sono stati in grado di analizzare le loro cellule per i neoantigeni specifici di ciascun melanoma e creare un vaccino "personalizzato" per ciascun paziente. Di conseguenza, sono state prodotte cellule T specifiche per le proteine del neoantigene codificate dall'mRna. Quelle cellule T potrebbero quindi attaccare qualsiasi cellula di melanoma che cerca di crescere o diffondersi nell'organismo del paziente. Lo studio è stato finanziato da Moderna e Merck.