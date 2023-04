Meloni ringrazia Sunak: "Sfide comuni, ampio confronto"

"Ringrazio il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak per la calorosa accoglienza", dice. "Abbiamo avuto un ampio e cordiale confronto sulle comuni sfide: dal contrasto all'immigrazione illegale, alla cooperazione economica e industriale. Lavoriamo, insieme, per rafforzare le nostre già solide e ottime relazioni".

“Noi qui abbiamo portato a casa un ottimo risultato. Il Memorandum d'intesa siglato col primo ministro Sunak e il Regno Unito è qualcosa su cui diversi governi avevano provato a lavorare prima, e per ragioni diverse non si era mai riusciti a concludere ”, aggiunge Giorgia Meloni. " Il Memorandum sono 15 pagine di impegni molto chiari, decisi. Il bilaterale è durato un'ora e mezza, c'è un ottimo feeling tra di noi, una voglia di lavorare insieme su molti fronti. Insomma credo che il risultato di oggi sia stato importante su materie come difesa, Ucraina, immigrazione illegale" .

Oggi la Presidente del Consiglio, dopo una visita privata alla National Gallery, sarà all'ambasciata italiana per le conclusioni di un workshop sull'agroalimentare insieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, presente nella capitale britannica con una agenda parallela concentrata sulla promozione del Made in Italy.



Il ricevimento sarà occasione per la premier per incontrare sia rappresentanti del governo britannico sia della comunità finanziaria e delle imprese.

Ai giornalisti dice: ''Non credo che si debbano rassicurare i mercati con le parole, credo che si debbano rassicurare gli investitori, perché abbiamo bisogno di chi investe in Italia e compra i nostri titoli di Stato, e questo lo abbiamo fatto e continueremo a farlo''.