Giorgia Meloni in Etiopia: "L'Italia è impegnata a rafforzare la stabilità del Corno d'Africa"

Secondo giorno di visita in Etiopia per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, che da ieri si trova ad Addis Abeba, capitale dello Stato africano, ha partecipato a un incontro trilaterale con il primo ministro etiope Abiy e con il presidente somalo Mohamud e ha visitato la scuola italiana di Addis Abeba. Si è conclusa così la missione della premier italiana in Etiopia, durante la quale ha rilanciato il Piano Mattei che l'Italia presenterà nel dettaglio a ottobre in occasione del summit intergovernativo Italia-Africa. Giorgia Meloni è la prima leader di un Paese occidentale a sbarcare in Etiopia dopo la fine delle ostilità in Tigrè. Con questa visita rilancia la presenza dell'Italia nel Corno D'Africa.

Meloni: “L'Africa è un continente strategico” “L'Africa è strategica per noi e per l'Europa. Porteremo le istanze di questa regione in Europa”, ha detto la premier ai cronisti prima di lasciare Addis Abeba. Meloni ha definito ottimo il bilancio della missione: “Qui c'è tanta voglia di Italia”. Sul tema migranti, la premier ha ribadito che il decreto flussi è la risposta agli sbarchi illegali e che è necessario cooperare con l'Africa per una migrazione regolare. "Io ho come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perchè si tratta di un'ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa", ha detto rispondendo a una domanda sulle modifiche al decreto sull'immigrazione e ha spiegato che "c'è una proposta della maggioranza nel suo complesso. Sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi". Parlando invece del caso Artem Uss ha detto che “ci sono delle anomalie e la principale credo sia la decisione della Corte di appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenerla anche quando c’era un’iniziativa sull’estradizione”. “Credo abbia fatto bene il ministro Nordio ad avviare un’azione disciplinare”, ha aggiunto Giorgia Meloni. “Quando torno – ha concluso – un approfondimento su questa vicenda va fatto”.

La visita all'Istituto Galileo Galilei Accolta da un grande striscione bianco, rosso e verde con la scritta "Benvenuta presidente'', Giorgia Meloni ha visitato l'Istituto ''Galileo Galilei'' di Addis Abeba, la più grande scuola italiana all'estero con oltre 900 iscritti. Le studentesse e gli studenti della scuola hanno sventolato bandierine tricolore all'arrivo della delegazione italiana. La premier ha incontrato i responsabili dell'istituto alla presenza dell'ambasciatore italiano in Etiopia, Agostino Palese. "Ciao ragazzi, studiate sempre", ha detto rivolta ai ragazzi della scuola con i quali si è intrattenuta per scattare “selfie”. La scuola Galilei è un istituto onnicomprensivo che include infanzia, elementari, medie e superiori e opera ad Addis Abeba da circa 60 anni. Le ragazze e i ragazzi iscritti studiano tutte le materie in italiano e in amarico, la lingua locale. Solo il 30% degli studenti è italiano. Quasi il 90% degli allievi dopo aver completato gli studi si trasferisce in Italia per frequentare l'università. "Durante la guerra con i ribelli del Tigrè siamo rimasti aperti, siamo stati gli unici a rimanere aperti fra le scuole internazionali presenti qui", ha sottolineato con un pizzico di orgoglio Gianni Caione, responsabile dell'integrazione scolastica. Gli alunni sono in maggioranza di fede cristiana ortodossa, come la popolazione etiope.

ansa Alcuni degli studenti dell'istituto onnicomprensivo Galileo Galilei di Addis Abeba per la visita della premier Meloni

Meloni: “L'Italia sostiene gli sforzi per la stabilità del Corno d'Africa” Prima dell'incontro di oggi la premier ha postato su Twitter una foto che la ritrae con il presidente somalo Hassan Mohamud, incontrato ieri sera. "Ad Addis Abeba ho avuto il piacere di incontrare anche il presidente somalo Hassan Mohamud. La Somalia troverà sempre nell'Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a rafforzare le istituzioni somale e la stabilità dell'intero Corno d'Africa", si legge nel post.