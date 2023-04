Meloni: "L'economia italiana sta andando bene". E rassicura sul Pnrr: "Vogliamo spendere i soldi"

"Questa preoccupazione non la leggo, io penso che quel che vedete e' uno spread sotto media scorso anno, la borsa che sale, una previsione di crescita del Pil piu' alta di Francia e Germania e di quel che era stato previsto". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ipotesi di preoccupazione dei mercati finanziari riguardo all'economia italiana. "Questo è quel che vedono i mercati e a me interessano i fatti - ha proseguito parlando con i cronisti all'ambasciata d'Italia a Londra - e i fatti dicono che l'economia italiana sta andando molto bene e che i provvedimenti presi da questo governo erano efficaci, c'è una ripresa dell'ottimismo, della voglia di fare, e dato che ci coinvolge tutti penso che questi elementi vadano sottolineati, non si può sempre fare il Tafazzi di turno anche quando le cose vanno bene perché non ci aiutiamo", ha aggiunto.

Pnrr: “Rassicuro pienamente, vogliamo spendere i soldi”

“Se posso rassicurare sulla realizzazione del Pnrr? Lo rassicuro pienamente, penso che stiamo facendo un lavoro molto produttivo e serio perché la nostra volontà indiscussa e indiscutibile è spendere i soldi” ha spiegato poi alla stampa. “Per spendere i soldi del Pnrr devi andare a valutare delle ipotesi che non sono realistiche e in quel caso correggerle per spendere i soldi. E' una grande sfida per noi, è il primo tema di cui ci occupiamo, su cui siamo concentratissimi e un tema su cui secondo me non c'è da essere preoccupati”, ha assicurato. “Quando serviranno i poteri sostitutivi verranno usati, quando sarà necessario dire che qualcosa non va bene, si correggerà e ci stiamo lavorando con forza. Non alimentiamo un racconto che non esiste perché la fase è delicata”.

Oggi il governo ha incassato il via libera delle Camere su scostamento di bilancio e Def.