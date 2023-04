Messico: terremoto di magnitudo 5.8 nel sud del paese, nessuna segnalazione di vittime e danni

Un terremoto di magnitudo 5,8 con epicentro nello stato meridionale di Guerrero è stato avvertito in alcune zone di Città del Messico, nel Messico centrale, ma non ha attivato l'allerta sismica. "Terremoto di magnitudo 5,8. Localizzato a 36 chilometri a nord-ovest di Tecpan, Guerrero, a una profondità di 10 chilometri", ha riferito in via preliminare l'agenzia. Il movimento si è verificato alle 22:55:30 locali (06.55:30 italiane di oggi).

"E' stato registrato un terremoto con percezione in alcune zone di Città del Messico. Sono stata informata dal Centro di comando, controllo, calcolo, comunicazione e contatto con i cittadini (C5) che la magnitudo non ha giustificato l'attivazione dell'allerta sismica", ha dichiarato il sindaco della capitale messicana, Claudia Sheinbaum. Non ci sono state segnalazioni di possibili vittime o danni.