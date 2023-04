Migranti, 500 persone soccorse in mare e sbarcate a Catania e ad Augusta

Sono arrivati tra la serata e la notte scorsa, tra Augusta e Catania, i circa 500 migranti soccorsi mentre erano su peschereccio al largo delle coste del Siracusano. Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia costiera.



Le prime a sbarcare a Catania sono state le 132 persone (e non 250 come si era appreso in un primo momento) che erano sulla nave MAI 1106 di Frontex, arrivata ieri sera. La notte scorsa sulle motovedette Cp320 e Cp331 della Guardia costiera sono arrivati altri 92 migranti. Sempre la notte scorsa, su alcune motovedette dalla Capitaneria di porto, sono sbarcati altri 250 migranti.

Un altro sbarco è previsto dalla nave ong 'Mv Humanity 1' con 69 migranti a bordo e diretta a Ravenna. Al momento dista 600 miglia nautiche (1.100 km circa) dal porto romagnolo, là dove -secondo la Prefettura di Ravenna - l'arrivo è confermato per le 14 circa di mercoledì al terminal crociere.