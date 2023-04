Migranti, il neo commissario Valenti in visita a Lampedusa: "Accelerare i trasferimenti"

"La visita di oggi la facciamo insieme alla Croce Rossa e all'Unhcr perché insieme vogliamo migliorare la gestione di questo centro", ha detto il commissario per l'emergenza migranti, Valerio Valenti, oggi in visita a Lampedusa. "Dobbiamo fare in modo che i migranti che arrivano a Lampedusa possano essere trasferiti sulla terraferma nel più breve tempo possibile".

Valenti è giunto intorno alle 9 a Lampedusa. Ha incontrato le forze di polizia e il sindaco Filippo Mannino. Proprio nelle stesse ore c'è stato uno sbarco: una quarantina di persone, tra cui donne e bambini, dopo una tregua di qualche giorno. Il prefetto si è recato al molo Favarolo per accertarsi della situazione, prima di incontrare il primo cittadino. Dopo gli ultimi trasferimenti, nell'hotspot sono rimasti poco meno di 550 migranti.