Migranti: il Viminale annuncia 850 nuovi posti di prima accoglienza

Sono partiti questa sera dall'hotspot di Lampedusa i primi 400 migranti. I trasferimenti proseguiranno domani e venerdì e riguarderanno altre 2.500 persone. Queste operazioni, fa sapere il Viminale, sono effettuate grazie alla collaborazione della Marina militare, dell'Aeronautica militare, della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Nell'arco dei prossimi venti giorni saranno attivati 850 nuovi posti di primissima accoglienza per una soluzione strutturale che consenta di ridurre la pressione migratoria sull'isola di Lampedusa e sulla Sicilia orientale.

Intanto si avviano a superare quota 40mila i migranti sbarcati in Italia nel 2023, quattro volte più dello stesso periodo del 2022. Il sistema d'accoglienza - 130mila ospiti - è sotto forte pressione ed il Viminale cerca soluzioni per non farsi travolgere dai flussi che sembrano inarrestabili, specie dalla Tunisia. Gli scenari che indicano fino a 3-400mila arrivi a fine anno preoccupano. Domani ci sarà il primo confronto faccia a faccia tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il commissario all'emergenza Valerio Valenti da una parte, e i governatori delle 5 Regioni che non hanno sottoscritto lo stato di emergenza - Puglia, Campania, Toscana, Emilia Romagna e Valle d'Aosta - dall'altra.

Lo sblocco auspicato da Roma della tranche di 300 milioni di dollari del prestito del Fondo monetario alla Tunisia non si concretizza. E le partenze dal Paese governato da Kais Saied proseguono a ritmi serrati: la locale guardia costiera ha bloccato in una notte 524 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo delle proprie acque territoriali, ma altrettanti sono approdati a Lampedusa.

"Con il ministro Piantedosi stiamo studiando strategie comuni per studiare strategie comuni" sui flussi migratori. "Chiediamo che vengano dati subito aiuti alla Tunisia, purtroppo siamo ancora indietro. Stiamo insistendo perché si dia una prima tranche di finanziamento per permettere alla Tunisia di cominciare a fare le riforme, e man mano che farà le necessarie riforme si potranno dare altri soldi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Stasera Italia su Retequattro. "Vediamo se il Fondo monetario, gli Stati Uniti e il resto dell'Europa saranno convinti", ha aggiunto Tajani.