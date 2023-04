Migranti, la nave Geo Barents arrivata a Brindisi: a bordo 339 persone

La nave ha tratto in salvo, nei giorni scorsi, i migranti dopo una segnalazione arrivata da Alarm Phone relativa a una imbarcazione in difficoltà. Le operazioni di soccorso erano state rese difficili a causa delle condizioni meteo.

"Siamo pronti ad assicurare la migliore accoglienza ai migranti" ha detto la prefetta di Brindisi Michela La Iacona, incontrando i giornalisti nel porto. I 24 minori non accompagnati resteranno a Brindisi, insieme ad altri adulti. Gli altri migranti saranno smistati in diversi centri già individuati dal ministero dell'Interno tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.

Secondo quanto riferito dalla prefetta, tra i migranti arrivati anche nuclei famigliari ed eventuali minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni che verranno accolti da strutture che sono già state individuate dal Comune. "La questura - ha spiegato La Iacona - ha aumentato le postazioni del foto segnalamento per l'identificazione per accelerare al massimo le operazioni e fare in modo che i migranti raggiungano le destinazioni dei centri di accoglienza il prima possibile".