Completate le operazioni di sbarco a Salerno. Geo Barents soccorse il barcone con 500 migranti

Continuano gli sbarchi sulle coste italiane. La Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee ha attraccato al molo 22 del porto di Salerno pochi minuti dopo le 8. E risulta completato lo sbarco dei 92 naufraghi, tra cui 9 donne e 47 minori non accompagnati, soccorsi lo scorso mercoledì su un gommone sgonfio in acque internazionali, al largo della Libia. La Prefettura di Salerno ha messo in moto la rodata macchina per l'accoglienza dei profughi. Per Salerno è il 27esimo sbarco, il secondo dall'inizio di quest'anno.

Lo sbarco a Salerno

Ha 17 anni e viaggia da solo Amadou, il nome di fantasia che Sos Mediterranee gli ha dato in un post social per proteggere la sua identità. Anche lui è tra le 92 persone sbarcate oggi a Salerno dalla Ocean Viking. "Sono arrivato in Libia a 12 anni, dopo il divorzio dei miei genitori. Non c'è posto per me a casa, in Guinea Conakry", ha raccontato ai volontari della Ong il giovane che è stato "per 3 volte in centri di detenzione e ha cercato di fuggire via mare 4 volte". Al molo 22, tra gli altri, ci sono gli operatori della Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno con una postazione di primo ristoro con tè caldo, acqua e brioche. Pronti anche capi di abbigliamento, pantaloni, felpe, maglie, scarpe e ciabatte per chi dovesse avere bisogno. I volontari, inoltre, hanno preparato il pranzo e la cena con panini e riso, che saranno distribuiti nel corso della giornata nei luoghi di prima accoglienza.