Milan e Inter si affronteranno in un doppio derby che metterà in palio la finale

Rossoneri e nerazzurri si affronteranno in semifinale di Champions League in uno storico Euroderby. Dopo il Milan anche L'Inter stacca il pass per le semifinali grazie al 3-3 di San Siro contro il Benfica. Il giorno prima, nel match del Maradona, i rossoneri avevano centrato l'obiettivo pareggiando 1-1 contro il Napoli, battuto 1-0 all'andata a San Siro.

L'UEFA, subito dopo la conclusione di Inter-Benfica e del ritorno dell'ultimo quarto di finale tra Bayern Monaco e Manchester City, che ha promosso gli inglesi di Pep Guardiola ha reso noto le date delle semifinali.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana posta su facebook il suo cammento: "Il derby" Milan-Inter "come semifinale di Champions League per tutti gli appassionati di calcio è qualcosa di fantastico. Ho ben presente come tutti i tifosi siano già in trepidazione. Per ora, godiamoci questa Milano e questa Lombardia che ha due squadre tra le quattro migliori d'Europa, insieme a 'colossi' come Real Madrid e Manchester City. Chi ci sarà in finale?".

Queste le date delle due semifinali d'andata:

Martedì 9 maggio, ore 21

Real Madrid-Manchester City



Mercoledì 10 maggio, ore 21

Milan-Inter

Ritorno:

Martedì 16 maggio, ore 21

Inter-Milan



Mercoledì 17 maggio, ore 21

Manchester City-Real Madrid