Milano chiude in leggero rialzo, ma Tim affonda

Chiusure miste per le borse europee al termine di una seduta incerta. Milano strappa un +0,16%, Francoforte +0,08% e Parigi +0,30%, mentre Londra resta negativa a -0,13%.

Oggi a Piazza Affari protagonista negativo il titolo Tim che scivola dell'8%: un vero tonfo dopo l'arrivo delle nuove offerte per la rete fisica del consorzio Cassa Depositi e Prestiti-Macquarie e del fondo KKR. Secondo indiscrezioni, 19 e 21 miliardi è la valorizzazione delle due proposte non vincolanti, che però il mercato non considera sufficiente. Il primo socio della compagnia è Vivendi (24% del capitale), che ne vorrebbe 31.

Occhi puntati ancora sulle banche centrali. Il capoeconomista della Bce Lane ha detto che se si mantiene questo scenario sarà opportuno un altro rialzo dei tassi.

Negli Usa intanto Wall Street procede debole in attesa del Beige Book della Federal Reserve, un rapporto considerato fondamentale per capire quali saranno le prossime mosse di politica monetaria negli Stati Uniti.