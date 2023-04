Milano: corteo dell'estrema destra ricorda Sergio Ramelli, presidio dell'Anpi per Gaetano Amoroso

È partito da piazzale Gorini a Milano il corteo organizzato da alcuni gruppi dell'estrema destra italiana, in memoria di Sergio Ramelli, 18enne del Fronte di Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia. I manifestanti hanno sfilato fino a via Paladini, dove fu aggredito lo studente, passando prima per via Aselli e via Amadeo. Subito prima della partenza, ai partecipanti sono state date delle fiaccole accese lungo tutto il lato sinistro del serpentone. In testa al corteo, uno striscione nero con scritto "Onore ai camerati caduti" e una corona d'alloro commemorativa. Hanno partecipato circa un migliaio di persone. Il corteo, hanno preso parte, tra gli altri, anche Casapound, Lealtà e Azione e Forza Nuova, ricorda anche Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Si è concluso con il rito del "presente" e il saluto romano, ripetuto tre volte, i militanti dell'estrema destra hanno raggiunto il murales in ricordo dello studente del Fronte di Gioventù e hanno deposto una corona d'alloro.

Il presidio Anpi

Nel pomeriggio, a piazzale Dateo, l'Anpi ha organizzato un presidio antifascista."E' da tempo che come Anpi diciamo che devono essere sciolte quelle organizzazioni, come quelle che sfileranno oggi prendendo a pretesto il ricordo di Ramelli e Pedenovi per fare aperta apologia del fascismo, quelle organizzazioni che si contrappongono ai principi della Costituzione repubblicana". Lo afferma all'Adnkronos Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano. "Gli strumenti ci sono, sono le leggi Scelba e Mancino che devono essere applicate, ci vuole la volontà politica di applicarle. Esistono gli strumenti e chiediamo di applicarli" aggiunge. "Noi abbiamo sempre condannato fermamente l'uccisione di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi (avvocato e consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano), e oggi abbiamo deciso di fare questo presidio antifascista a ricordo anche di un altro giovane, Gaetano Amoroso, che è stato accoltellato da militanti del Fronte della Gioventù il 27 aprile del 1976 e deceduto tre giorni dopo" conclude Cenati.