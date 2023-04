Milano maglia nera, soffrono ovunque i titoli dell'auto

Seduta in rosso per Milano, la peggiore delle piazze europee, che chiude a -1,10%. Giù anche Francoforte a -0,62%, Parigi a -0,06%, mentre Londra si salva a +0,05%. Non hanno aiutato i listini le parole di Christine Lagarde, numero uno della Bce, che ha definito l'inflazione ancora troppo alta, dunque avanti con i rialzi dei tassi. Si devono "utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per ricondurla verso l'obiettivo del 2% nel medio termine", ha sottolineato Lagarde.

Nelle minute dell'ultima riunione della Bce inoltre si legge che la "vulnerabilità finanziaria era prevedibile" in questo contesto.

In fermento - ma in negativo - il settore auto. I risultati del gruppo Tesla non sono piaciuti agli analisti - in particolare per il calo dei prezzi delle vetture - e questo sta influenzando il comparto ovunque. Scendono i titoli del comparto in tutte le piazze, dalla stessa Tesla a Wall Street a Renault a Parigi. Stellantis è il titolo peggiore a Milano e cede oltre il 5%.

Continua il calo di Tim (-1,5%): all'assemblea dei soci, bocciato il piano di remunerazione dei manager.

Giù il petrolio, come effetto dei timori su una possibile recessione mondiale. Il brent vale poco più di 81 dollari al barile.