Ciclista 39enne muore investita da una betoniera nel pieno centro di Milano

Una donna di 39 anni, madre di una bambina di 6, è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta in pieno centro a Milano tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sulla tragedia sono affidate agli agenti della Polizia locale.

La Polizia locale ha sottoposto l'autista, 53 anni sotto choc ma illeso, a test per alcol e stupefacenti, risultati negativi. Secondo alcuni testimoni avrebbe detto agli agenti: “Ho ucciso una persona, uccidetemi”.

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sulla morte della donna.Il fascicolo è coordinato dal pm di turno Mauro Clerici che è in attesa dei primi atti delle indagini della Polizia locale. Andranno effettuati tutti gli accertamenti per capire anche a che velocità stesse andando la betoniera e se il guidatore avesse messo la freccia per svoltare. Sarà necessario ovviamente iscrivere il conducente del mezzo nel registro degli indagati.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso le sue più sentite condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia della donna: "In attesa di conoscere l'esatta dinamica, questo incidente deve farci riflettere perché purtroppo non è la prima volta che ciclisti vengano investiti da mezzi al lavoro. Per questo dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare come istituzioni, imprese e cittadini per impedire che questi drammatici eventi si ripetano - ha spiegato il sindaco -. Ad esempio, possiamo iniziare con il regolamentare l'accesso in città a tutti i mezzi pesanti, limitandolo a quelli dotati di un dispositivo che permetta piena visibilità anche sull'angolo cieco. E implementando altre misure che sono allo studio della giunta"

Anche il Consiglio comunale di Milano ha espresso la sua vicinanza alla famiglia . La seduta è stata aperta da un minuto di silenzio da parte dell'aula su richiesta del consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi. "Mi sembra doveroso ricordarla così - ha spiegato - visto anche che è morta a poche centinaia di metri da qui".

Legambiente Lombardia ha espresso vicinanza alla famiglia. "Adesso basta - ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia in una nota - Chiediamo all'amministrazione comunale di emettere ordinanze chiare perchi circola in ambito urbano con i camion, affinché ci si doti di sensori. Poco o niente è stato fatto di fronte agli incidenti che, sempre più frequentemente, si verificano in città. E' necessario che si dia il via ai percorsi ciclabili d'emergenza. Una città in cui potersi muovere a piedi o in bicicletta senzarischiare la propria vita, questo deve diventare Milano". Da tempo Legambiente, comitati e associazioni, chiedono che in città si viaggi con il limite di 30 chilometri orari,oltre che percorsi ciclabili che proteggano i ciclisti e una drastica riduzione del traffico in città. Per ribadire queste richieste è stata indetta una manifestazione davanti alla Biblioteca Sormani di Milano, dove la donna è stata investita.

Nella Città Metropolitana di Milano (che ha un parco auto circolante di 2,3 milioni di auto) nel 2021 si sono verificati 11.385 incidenti (8.043) che hanno provocato 87 morti (74) e 14.390 feriti (10.207 nel 2020). Nel corso del 2021 in tutta Italia sono deceduti 471 pedoni, 220 ciclisti (di cui 13 su bici elettrica) e 9 conducenti di monopattino, più un pedone morto investito da un monopattino. Milano è la città con il numero di ciclisti morti più altro:10.