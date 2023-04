Milano unica a chiudere in rosso, pesano i bancari

Alla fine è andata meglio del previsto: dopo una seduta quasi interamente in rosso, per alcune borse europee c'è stato il recupero nella parte finale e la chiusura positiva. Non per tutte però.

Milano - che è stata la peggiore per tutta la giornata, zavorrata dai titoli bancari - chiude a -0,31% e l'indice bancario in complesso perde oltre tre punti e mezzo, appesantito da titoli che cedono quasi il 4%.

Le altre piazze finanziarie: Londra chiude a +0,5%, Francoforte (nonostante il dato deludente del Pil tedesco) a +0,77% e Parigi a +0,09%.

Intanto Wall Street procede positiva. L'inflazione scende, ma agli investitori di tutto il mondo non passa inosservato il nuovo tonfo del titolo di First Republic Bank, che cede quasi il 50% a Wall Street. Ad innescare le vendite i rumors secondo i quali la soluzione più probabile alla crisi della banca californiana sarebbe l'amministrazione controllata della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), l’autorità statunitense che si occupa di proteggere i risparmi in caso di crac bancari, già intervenuta già lo scorso mese con altri istituti in crisi. Il titolo di First Republic Bank, nel 2023, ha perso oltre il 90%.

Intanto la Federal Reserve ha ammesso il fallimento e il lassismo del governo nella supervisione della Silicon Valley Bank e in un rapporto denuncia errori e invita a rafforzare i controlli.

Questa sera l'agenzia Dbrs pubblicherà il rating dell'Italia.